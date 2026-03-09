Donde nacen las estrellas - Subasta silenciosa

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Elaborado con seda de la más alta calidad, Hidratante Loc está diseñado para que tu cabello retenga la humedad necesaria para que tu cabello y piel se mantengan saludables y jóvenes. ¡Recupera tu tiempo por la mañana al despertar con un cabello libre de encrespamiento! Mejora tu experiencia de sueño y disfruta de los innumerables beneficios de la seda, noche tras noche.
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Sesión de fotos de 30 minutos en locación. 10-15 imágenes editadas para ser compartidas después de la sesión.
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Reunión por Zoom con la Gerente de Talento, Lakey Wolff. Si el ganador es menor de 18 años, por favor programe con un padre o tutor. Esta reunión será personalizada para discutir metas y aspiraciones, así como todo lo que siempre quisiste saber sobre actuar en el escenario, televisión, cine, comerciales y más.
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Dos horas de tutoría
Ofrezco tutoría personalizada para estudiantes de secundaria y preparatoria en una amplia gama de materias, incluyendo matemáticas, inglés, ciencias y estudios sociales. También me especializo en preparación para exámenes estandarizados (ISEE, SHSAT, PSAT, SAT) ayudando a los estudiantes a desarrollar sólidas estrategias para tomar exámenes y mejorar sus habilidades académicas.
Mi enfoque se centra en explicaciones claras, paciencia y adaptación de las lecciones al estilo de aprendizaje de cada estudiante para que puedan fortalecer la comprensión, mejorar las calificaciones, sentirse más seguros en sus habilidades y alcanzar su máximo potencial.
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Membresía de 1 año para BAM (a partir del momento de la redención)
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Una tarjeta de regalo de $75 para ser usada en Appaman.com - Appaman es una marca de ropa para niños galardonada, que ofrece ropa cómoda y de calidad superior para niños.
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Una selección curada de cinco discos de 4K UHD + Blu-ray de la Colección Criterion, incluyendo las películas A HARD DAY'S NIGHT, THE RED SHOES, THIRTY-TWO SHORT FILMS ABOUT GLENN GOULD, THE UMBRELLAS OF CHERBOURG y THE WIZ.
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Se dará una experiencia de baño de sonido de una hora a los estudiantes, hasta 10 en el grupo. Esta experiencia relajará y enfocará a los estudiantes, se programará con Leslie y se dará en la escuela.
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