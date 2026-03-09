Organizado por

Talent Unlimited High School PTA
Ventas cerradas

Donde nacen las estrellas - Subasta silenciosa

Lugar de recogida

300 E 68th St, New York, NY 10065, USA

Hidratante Loc - Funda de almohada de seda - Valor de $150 item
Hidratante Loc - Funda de almohada de seda - Valor de $150
$75

Puja inicial

Elaborado con seda de la más alta calidad, Hidratante Loc está diseñado para que tu cabello retenga la humedad necesaria para que tu cabello y piel se mantengan saludables y jóvenes. ¡Recupera tu tiempo por la mañana al despertar con un cabello libre de encrespamiento! Mejora tu experiencia de sueño y disfruta de los innumerables beneficios de la seda, noche tras noche.


Sesión de fotos profesional - Valor de $400 item
Sesión de fotos profesional - Valor de $400
$150

Puja inicial

Sesión de fotos de 30 minutos en locación. 10-15 imágenes editadas para ser compartidas después de la sesión.

Consulta con Gerente de Talento - Valor de $400 item
Consulta con Gerente de Talento - Valor de $400
$150

Puja inicial

Reunión por Zoom con la Gerente de Talento, Lakey Wolff. Si el ganador es menor de 18 años, por favor programe con un padre o tutor. Esta reunión será personalizada para discutir metas y aspiraciones, así como todo lo que siempre quisiste saber sobre actuar en el escenario, televisión, cine, comerciales y más.

Dos horas de tutoría con Caren D. - Valor de $600 item
Dos horas de tutoría con Caren D. - Valor de $600
$50

Puja inicial

Dos horas de tutoría


Ofrezco tutoría personalizada para estudiantes de secundaria y preparatoria en una amplia gama de materias, incluyendo matemáticas, inglés, ciencias y estudios sociales. También me especializo en preparación para exámenes estandarizados (ISEE, SHSAT, PSAT, SAT) ayudando a los estudiantes a desarrollar sólidas estrategias para tomar exámenes y mejorar sus habilidades académicas.


Mi enfoque se centra en explicaciones claras, paciencia y adaptación de las lecciones al estilo de aprendizaje de cada estudiante para que puedan fortalecer la comprensión, mejorar las calificaciones, sentirse más seguros en sus habilidades y alcanzar su máximo potencial.

Membresía de la Academia de Música de Brooklyn - Valor de $250 item
Membresía de la Academia de Música de Brooklyn - Valor de $250
$125

Puja inicial

Membresía de 1 año para BAM (a partir del momento de la redención)

Tarjeta de regalo de $75.00 de Appaman item
Tarjeta de regalo de $75.00 de Appaman
$50

Puja inicial

Una tarjeta de regalo de $75 para ser usada en Appaman.com - Appaman es una marca de ropa para niños galardonada, que ofrece ropa cómoda y de calidad superior para niños.

5 Blu Rays de la Colección Criterion - Valor de $250 item
5 Blu Rays de la Colección Criterion - Valor de $250
$100

Puja inicial

Una selección curada de cinco discos de 4K UHD + Blu-ray de la Colección Criterion, incluyendo las películas A HARD DAY'S NIGHT, THE RED SHOES, THIRTY-TWO SHORT FILMS ABOUT GLENN GOULD, THE UMBRELLAS OF CHERBOURG y THE WIZ.


Clase de baño de sonido - Valor de $500 item
Clase de baño de sonido - Valor de $500
$200

Puja inicial

Se dará una experiencia de baño de sonido de una hora a los estudiantes, hasta 10 en el grupo. Esta experiencia relajará y enfocará a los estudiantes, se programará con Leslie y se dará en la escuela.

item
$20

Puja inicial

item
$150

Puja inicial

item
$200

Puja inicial

item
$100

Puja inicial

item
$50

Puja inicial

item
$150

Puja inicial

item
$75

Puja inicial

item
$250

Puja inicial

item
$250

Puja inicial

item
$500

Puja inicial

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!