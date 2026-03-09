Donde nacen las estrellas - Subasta silenciosa

Dos horas de tutoría





Ofrezco tutoría personalizada para estudiantes de secundaria y preparatoria en una amplia gama de materias, incluyendo matemáticas, inglés, ciencias y estudios sociales. También me especializo en preparación para exámenes estandarizados (ISEE, SHSAT, PSAT, SAT) ayudando a los estudiantes a desarrollar sólidas estrategias para tomar exámenes y mejorar sus habilidades académicas.





Mi enfoque se centra en explicaciones claras, paciencia y adaptación de las lecciones al estilo de aprendizaje de cada estudiante para que puedan fortalecer la comprensión, mejorar las calificaciones, sentirse más seguros en sus habilidades y alcanzar su máximo potencial.