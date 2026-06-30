Patrocinio de la Fiesta Blanca

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Acerca de este evento
¡Conviértete en nuestro exclusivo Patrocinador Principal! Tu nombre comercial se destacará como "[Tu Negocio] Presenta la Fiesta Blanca". Incluye una mesa reservada privada para 8 invitados, 8 entradas gratuitas, 2 selecciones de botellas gratuitas, un momento de 90 segundos para hablar en el escenario, un banner premium en la entrada del lugar, colocación completa del logotipo en letreros y todos los materiales, cobertura de prensa dedicada y reconocimiento del maestro de ceremonias durante todo el evento. Este es el mayor nivel de visibilidad disponible, solo se seleccionará un Patrocinador Principal.
¡Conviértete en nuestro Patrocinador de Decoración! Incluye 4 asientos reservados en nuestra Mesa de Patrocinadores, 4 entradas gratuitas, 1 botella gratuita, tu logo exhibido en las áreas de decoración de nuestro lugar, un puesto de foco solitario dedicado, inclusión en alcance de prensa, logotipo en letreros y materiales del evento, y reconocimiento del maestro de ceremonias durante el evento.
¡Conviértete en nuestro Patrocinador de Medios! Incluye 4 asientos reservados en nuestra Mesa de Patrocinadores, 4 entradas gratuitas, 1 botella gratuita, tu logo en nuestro telón de fondo fotográfico, un puesto de foco solitario dedicado, inclusión en alcance de prensa, logotipo en letreros y materiales del evento, y reconocimiento del maestro de ceremonias durante el evento.
¡Conviértete en nuestro Patrocinador de Entretenimiento! Incluye 2 asientos reservados en nuestra Mesa de Patrocinadores, 2 entradas gratuitas, letreros en el área de DJ/entretenimiento, logotipo en letreros y materiales del evento, una publicación destacada en redes sociales, y reconocimiento del maestro de ceremonias durante el evento.
¡Conviértete en nuestro Patrocinador de Glamour y ayuda a financiar el cabello, maquillaje y uñas de nuestros residentes! Incluye 2 asientos reservados en nuestra Mesa de Patrocinadores, 2 entradas gratuitas, letreros en la estación de glamur de residentes, una publicación de antes/después en redes sociales, logotipo en letreros y materiales del evento, y reconocimiento del maestro de ceremonias durante el evento.
¡Conviértete en nuestro Patrocinador Floral! Incluye 2 asientos reservados en nuestra Mesa de Patrocinadores, 2 boletos de cortesía, una tarjeta en cada arreglo floral, logo en la señalización y materiales del evento, una publicación en redes sociales, y reconocimiento del MC durante el evento.
¡Conviértete en nuestro Patrocinador de Programa e Impresión! Incluye "Impreso por [Tu Negocio]" en todos los programas, 2 asientos reservados en nuestra Mesa de Patrocinadores, 2 boletos de cortesía, logo en la señalización y materiales del evento, una publicación en redes sociales, y reconocimiento del MC durante el evento.
¡Conviértete en Amigo de la Comunidad de la Fiesta Blanca! Dona bienes, artículos de regalo o premios, o contribuye con $100–$250 en efectivo. Tu nombre será listado en nuestro programa impreso del evento, destacado en una publicación de agradecimiento en redes sociales, y reconocido por nuestro MC en el evento. Perfecto para empresas locales, salones, iglesias y restaurantes que deseen apoyar a nuestros adultos mayores.
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