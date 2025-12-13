Whitford Middle School Parent- Teacher Organization Inc

Membresías 2025 de la Organización de Padres y Maestros (PTO) de Whitford Middle School, Inc.

Membresía de la PTO de Whitford
Paga lo que puedas

Sin expiración

La membresía de la PTO apoya el trabajo que realizamos para los estudiantes, las familias y el personal de Whitford Middle School. Una contribución sugerida de $25 ayuda a financiar programas, eventos y recursos durante todo el año, pero pague lo que pueda —todas las familias son bienvenidas y se agradece cualquier nivel de apoyo.

La membresía está abierta a todos los padres, tutores y miembros de la comunidad. Unirse a la PTO es una excelente manera de mantenerse informado, compartir su voz y apoyar a nuestra comunidad escolar.

