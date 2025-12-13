Membresías 2025 de la Organización de Padres y Maestros (PTO) de Whitford Middle School, Inc.

La membresía de la PTO apoya el trabajo que realizamos para los estudiantes, las familias y el personal de Whitford Middle School. Una contribución sugerida de $25 ayuda a financiar programas, eventos y recursos durante todo el año, pero pague lo que pueda —todas las familias son bienvenidas y se agradece cualquier nivel de apoyo.

La membresía está abierta a todos los padres, tutores y miembros de la comunidad. Unirse a la PTO es una excelente manera de mantenerse informado, compartir su voz y apoyar a nuestra comunidad escolar.