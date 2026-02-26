PEACE NW

PEACE NW

Conferencia Vida Completa, Comunidad Completa

Clark College Gaiser Hall

Admisión General
$15

Incluye acceso a la conferencia durante todo el día (9:00 AM–4:00 PM), sesiones interactivas, ponentes principales, oportunidades de networking y almuerzo. Se ofrecen becas para garantizar que el costo nunca sea un impedimento.

Boleto de Acceso Compartido
$15

Compra este ticket para patrocinar la inscripción de alguien en nuestra comunidad. Tu contribución ayuda a garantizar que el costo nunca sea un impedimento para la participación y apoya a familias, autodefensores y miembros de la comunidad que se beneficiarían de asistir. Gracias por ayudar a hacer que esta conferencia sea accesible para todos.

Inscripción de Beca
Gratuito

Este ticket brinda acceso completo a la conferencia sin costo alguno. Estamos comprometidos a mantener este evento accesible y garantizar que el costo nunca sea un impedimento para la participación.

No se requiere explicación. Nos alegra que estés aquí.

