Conferencia Vida Completa, Comunidad Completa

Organizado por
Acerca de este evento
Incluye acceso a la conferencia durante todo el día (9:00 AM–4:00 PM), sesiones interactivas, ponentes principales, oportunidades de networking y almuerzo. Se ofrecen becas para garantizar que el costo nunca sea un impedimento.
Compra este ticket para patrocinar la inscripción de alguien en nuestra comunidad. Tu contribución ayuda a garantizar que el costo nunca sea un impedimento para la participación y apoya a familias, autodefensores y miembros de la comunidad que se beneficiarían de asistir. Gracias por ayudar a hacer que esta conferencia sea accesible para todos.
Este ticket brinda acceso completo a la conferencia sin costo alguno. Estamos comprometidos a mantener este evento accesible y garantizar que el costo nunca sea un impedimento para la participación.
No se requiere explicación. Nos alegra que estés aquí.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!