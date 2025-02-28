Wi-Hi Clase de 1985 Fin de Semana del 40º Reencuentro

viernes 16 de mayo - Atuendo casual con evento de 6 p.m. en adelante El costo es de $10 por persona (El costo cubre el alquiler de la sala. Los fondos restantes se utilizarán para proporcionar aperitivos)

viernes 16 de mayo - Atuendo casual con evento de 6 p.m. en adelante El costo es de $10 por persona (El costo cubre el alquiler de la sala. Los fondos restantes se utilizarán para proporcionar aperitivos)

Más detalles...