Wild Horse Mountain Ranch—A Rescue and Learning Center

Organizado por

Wild Horse Mountain Ranch—A Rescue and Learning Center

Acerca de este evento

Conciertos benéficos de Wild Hearts con Midnight 45

27400 SW Ladd Hill Rd

Sherwood, OR 97140, USA

Admisión General
$20

Acompáñenos para una noche de Mustangs y Música. En palabras de un gran hombre, nuestro programa rehabilta Mustangs que, a su vez, rehabilitan personas.


El hombre que dijo eso es incidentalmente uno de nuestros mayores fans y uno de los mejores cantantes/músicos de la región y el cantante principal de Midnight 45. Midnight 45 cuenta con un talento de primera categoría. Y estamos honrados de que proporcionarán la música para esta noche inaugural.


Por favor visite www.midnight45.com para más información sobre Dale Adkins, Suzanne Adkins, Josh Adkins y el cantante principal Jered Widman.

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