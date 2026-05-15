Conciertos benéficos de Wild Hearts con Midnight 45

Acompáñenos para una noche de Mustangs y Música. En palabras de un gran hombre, nuestro programa rehabilta Mustangs que, a su vez, rehabilitan personas.





El hombre que dijo eso es incidentalmente uno de nuestros mayores fans y uno de los mejores cantantes/músicos de la región y el cantante principal de Midnight 45. Midnight 45 cuenta con un talento de primera categoría. Y estamos honrados de que proporcionarán la música para esta noche inaugural.





Por favor visite www.midnight45.com para más información sobre Dale Adkins, Suzanne Adkins, Josh Adkins y el cantante principal Jered Widman.