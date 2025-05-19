eventClosed

Willard Elementary PTO's Annual Silent Auction

1055 Freeman Ave, Long Beach, CA 90804, USA

Beach Gift Basket item
Beach Gift Basket
$5

A perfect beach bag that includes: a beach blanket a beach towel a sand bucket with sand toys
$25 Gift Card to Outback Steak House item
$25 Gift Card to Outback Steak House
$5

$25 Gift Card to Yardhouse item
$25 Gift Card to Yardhouse
$5

Bluey Twin Comforter Set item
Bluey Twin Comforter Set
$5

FOUR FLOOR Front Row Seats to June 6th Performance
$5

Enjoy FOUR FLOOR seats to the upcoming Friday, June 6th performance.
LEFT CHAIR FOUR Front Row Seats to the June 6th Performance
$5

Enjoy FOUR CHAIR seats LEFT OF THE STAGE to the upcoming Friday, June 6th performance.
RIGHT CHAIR FOUR Front Row Seats to the June 6th Performance
$5

Enjoy FOUR CHAIR seats RIGHT OF THE STAGE to the upcoming Friday, June 6th performance.
Duet Karaoke Bluetooth Set item
Duet Karaoke Bluetooth Set
$10

Includes: 2 wireless microphones with speakers Rechargeable batteries Echo + Volume controls
The Original Hover Star Motion Control UFO item
The Original Hover Star Motion Control UFO
$5

Responds to hand movement, simply toss into air to begin, ultra-stable performance. No remote needed.
Kids Skateboard (white) item
Kids Skateboard (white)
$5

22 inches by 6 inches.
Gift Certificate for Bee-Dazzled Cleaning Service item
Gift Certificate for Bee-Dazzled Cleaning Service
$100

A $200 value
Botox and WELLNESS IV at South Bay Plastics item
Botox and WELLNESS IV at South Bay Plastics
$250

Wellness IV (valued at $150) and 30 units of Botox (valued at $420)
Golf Games at Sky Links Golf Course item
Golf Games at Sky Links Golf Course
$150

A certificate to an all inclusive FOURSOME of golf, with shared carts.
Golf Games at Eldorado Park Golf Club item
Golf Games at Eldorado Park Golf Club
$150

A certificate to an all inclusive FOURSOME of golf, with shared carts.
Golf Games at Recreation Park 18 Golf Course item
Golf Games at Recreation Park 18 Golf Course
$150

A certificate to an all inclusive FOURSOME of golf, with shared carts.
FOUR Tickets to Aquarium of the Pacific item
FOUR Tickets to Aquarium of the Pacific
$15

4 Tickets to El Capitan Theatre item
4 Tickets to El Capitan Theatre
$20

FOUR tickets to El Capitan theatre. Includes parking, a soda per ticket, popcorn per ticket. You will be given dates and times out of the the two movies: Lilo and Stitch or Elio. Dates and times available on: https://elcapitantheatre.com/?CMP=OKC-capitan_gmap_396

