Gana memorabilia de la NFL firmada | Apoya becas y experiencias ganadoras

Acerca de esta rifa
5 entradas en cada rifa - Garrett Wilson, Brian Burns y Malik Nabers.
Eso son 15 oportunidades en total para ganar en los tres pósters firmados y autenticados por la NFL.
Cada entrada apoya directamente la financiación de becas y ayuda a cubrir las experiencias de baile de graduación para las chicas a las que servimos.
15 entradas en cada rifa - Garrett Wilson, Brian Burns y Malik Nabers.
Eso son 45 oportunidades en total para ganar en las tres rifas.
Una contribución de mayor impacto que aumenta significativamente tus posibilidades mientras apoya directamente becas y experiencias de baile de graduación.
1 entrada en la rifa del póster firmado por Garrett Wilson.
Cada entrada apoya directamente la financiación de becas y las experiencias de baile de graduación.
3 entradas en la rifa de Garrett Wilson.
Aumenta tus posibilidades mientras apoyas directamente a nuestras chicas.
7 entradas en la rifa de Garrett Wilson.
Una contribución más fuerte hacia becas y experiencias importantes.
20 entradas en la rifa de Garrett Wilson.
Maximiza tus posibilidades y haz un impacto significativo.
1 entrada en la rifa del póster firmado por Brian Burns.
Oficialmente firmado y autenticado por la NFL.
Cada entrada apoya directamente la financiación de becas y experiencias de baile de graduación.
3 entradas en la rifa de Brian Burns.
Aumenta tus posibilidades mientras apoyas oportunidades significativas para nuestras chicas.
7 entradas en la rifa de Brian Burns.
Una contribución más fuerte hacia becas y experiencias importantes.
20 entradas en la rifa de Brian Burns.
Maximiza tus posibilidades y haz un impacto significativo.
1 entrada en el sorteo de póster firmado por Malik Nabers.
Oficialmente firmado y autenticado por la NFL.
Cada entrada apoya directamente la financiación de becas y experiencias de baile de graduación.
3 entradas en el sorteo de Malik Nabers.
Aumenta tus posibilidades mientras apoyas oportunidades significativas para nuestras niñas.
7 entradas en el sorteo de Malik Nabers.
Una contribución más fuerte hacia becas y experiencias importantes.
20 entradas en el sorteo de Malik Nabers.
Maximiza tus posibilidades y haz un impacto significativo.
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