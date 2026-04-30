Campbell House

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Campbell House

Acerca de esta rifa

Gana memorabilia de la NFL firmada | Apoya becas y experiencias ganadoras

Ingresa a los 3 Rifas (Mejor Valor) 5 entradas/rifa
$30

5 entradas en cada rifa - Garrett Wilson, Brian Burns y Malik Nabers.
Eso son 15 oportunidades en total para ganar en los tres pósters firmados y autenticados por la NFL.

Cada entrada apoya directamente la financiación de becas y ayuda a cubrir las experiencias de baile de graduación para las chicas a las que servimos.

Ingresa a los 3 Rifas - Paquete de Campeones 15 entradas/rifa
$80

15 entradas en cada rifa - Garrett Wilson, Brian Burns y Malik Nabers.
Eso son 45 oportunidades en total para ganar en las tres rifas.

Una contribución de mayor impacto que aumenta significativamente tus posibilidades mientras apoya directamente becas y experiencias de baile de graduación.

Entrada de Apoyo - Garrett Wilson (1 entrada)
$5

1 entrada en la rifa del póster firmado por Garrett Wilson.
Cada entrada apoya directamente la financiación de becas y las experiencias de baile de graduación.

Entrada de Impacto - Garrett Wilson (3 entradas)
$10

3 entradas en la rifa de Garrett Wilson.
Aumenta tus posibilidades mientras apoyas directamente a nuestras chicas.

Entrada Académica - Garrett Wilson (7 entradas)
$20

7 entradas en la rifa de Garrett Wilson.
Una contribución más fuerte hacia becas y experiencias importantes.

Entrada de Campeón - Garrett Wilson (20 entradas)
$50

20 entradas en la rifa de Garrett Wilson.
Maximiza tus posibilidades y haz un impacto significativo.

Entrada de Apoyo - Rifa de Brian Burns
$5

1 entrada en la rifa del póster firmado por Brian Burns.
Oficialmente firmado y autenticado por la NFL.

Cada entrada apoya directamente la financiación de becas y experiencias de baile de graduación.

Entrada de Impacto - Rifa de Brian Burns
$10

3 entradas en la rifa de Brian Burns.
Aumenta tus posibilidades mientras apoyas oportunidades significativas para nuestras chicas.

Entrada de Académico - Rifa de Brian Burns
$20

7 entradas en la rifa de Brian Burns.
Una contribución más fuerte hacia becas y experiencias importantes.

Entrada de Campeón - Rifa de Brian Burns
$50

20 entradas en la rifa de Brian Burns.
Maximiza tus posibilidades y haz un impacto significativo.

Apoyo de Entrada - Sorteo de Malik Nabers
$5

1 entrada en el sorteo de póster firmado por Malik Nabers.
Oficialmente firmado y autenticado por la NFL.

Cada entrada apoya directamente la financiación de becas y experiencias de baile de graduación.

Entrada de Impacto - Sorteo de Malik Nabers
$10

3 entradas en el sorteo de Malik Nabers.
Aumenta tus posibilidades mientras apoyas oportunidades significativas para nuestras niñas.

Entrada de Becario - Sorteo de Malik Nabers
$20

7 entradas en el sorteo de Malik Nabers.
Una contribución más fuerte hacia becas y experiencias importantes.

Entrada de Campeón - Sorteo de Malik Nabers
$50

20 entradas en el sorteo de Malik Nabers.
Maximiza tus posibilidades y haz un impacto significativo.

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