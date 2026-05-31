Braswell High School Band Booster Club

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Acerca de esta tienda

Cuotas de Viento/Percusión y Guardia de Color

Winds/Percussion/Guard Pago Mensual Completo
$200

Paga el pago mensual completo.

0
Winds/Percussion/Guard Ajuste de Cuota Mensual
$25

Ajusta la cantidad para pagar más o menos que la cuota mensual estándar.

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Winds/Percussion Nuevo Miembro Pago Completo
$1,179

Paga las tarifas completas del nuevo miembro 26-27 para un estudiante de Viento/Percusión. Ten en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario.

0
Winds/Percussion Nuevo Miembro Almuerzo Reducido
$1,025

Paga las tarifas completas del nuevo miembro 26-27 para un estudiante de Viento/Percusión con almuerzo reducido. Ten en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario. Por favor, envía la documentación de "Almuerzo Reducido" a [email protected].

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Winds/Percussion Nuevo Miembro Almuerzo Gratis
$871

Paga las tarifas completas del nuevo miembro 26-27 para un estudiante de Viento/Percusión con almuerzo gratis. Ten en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario. Por favor, envía la documentación de "Almuerzo Gratis" a [email protected].

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Miembro que regresa de Vientos/Percusión Pago completo
$1,114

Pague la cuota completa de 26-27 de miembro que regresa para un estudiante de Viento/Percusión. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario.

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Miembro que regresa de Vientos/Percusión Almuerzo reducido
$960

Pague la cuota completa de 26-27 de miembro que regresa para un estudiante de Viento/Percusión con almuerzo reducido. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario. Por favor envíe la documentación de "Almuerzo reducido" a [email protected].

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Miembro que regresa de Vientos/Percusión Almuerzo gratis
$806

Pague la cuota completa de 26-27 de miembro que regresa para un estudiante de Viento/Percusión con almuerzo gratis. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario. Por favor envíe la documentación de "Almuerzo gratis" a [email protected].

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Cuota completa de nuevo miembro de Color Guardia Pago completo
$1,894

Pague la cuota completa de 26-27 de nuevo miembro para un estudiante en Color Guardia. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario.

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Nuevo miembro de Color Guardia Almuerzo reducido
$1,693

Pague la cuota completa de 26-27 de nuevo miembro para un estudiante en Color Guardia con almuerzo reducido. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario. Por favor envíe la documentación de "Almuerzo reducido" a [email protected].

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Almuerzo gratis para nuevos miembros de la Guardia de Color
$1,491

Pague la cuota completa de nuevos miembros 26-27 para un estudiante en la Guardia de Color con almuerzo gratis. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito de voluntariado. Por favor, envíe la documentación de "Almuerzo gratis" a [email protected].

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Pago completo de las cuotas de miembros que regresan de la Guardia de Color
$1,834

Pague la cuota completa de miembros que regresan 26-27 para un estudiante en la Guardia de Color. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito de voluntariado.

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Pago reducido de las cuotas de miembros que regresan de la Guardia de Color
$1,633

Pague la cuota completa de miembros que regresan 26-27 para un estudiante en la Guardia de Color con almuerzo reducido. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito de voluntariado. Por favor, envíe la documentación de "Almuerzo reducido" a [email protected].

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Pago completo de las cuotas de miembros que regresan de la Guardia de Color con almuerzo gratis
$1,431

Pague la cuota completa de miembros que regresan 26-27 para un estudiante en la Guardia de Color con almuerzo gratis. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito de voluntariado. Por favor, envíe la documentación de "Almuerzo gratis" a [email protected].

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