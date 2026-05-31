Cuotas de Viento/Percusión y Guardia de Color

Ofrecido por
Acerca de esta tienda
Paga el pago mensual completo.
Ajusta la cantidad para pagar más o menos que la cuota mensual estándar.
Paga las tarifas completas del nuevo miembro 26-27 para un estudiante de Viento/Percusión. Ten en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario.
Paga las tarifas completas del nuevo miembro 26-27 para un estudiante de Viento/Percusión con almuerzo reducido. Ten en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario. Por favor, envía la documentación de "Almuerzo Reducido" a [email protected].
Paga las tarifas completas del nuevo miembro 26-27 para un estudiante de Viento/Percusión con almuerzo gratis. Ten en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario. Por favor, envía la documentación de "Almuerzo Gratis" a [email protected].
Pague la cuota completa de 26-27 de miembro que regresa para un estudiante de Viento/Percusión. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario.
Pague la cuota completa de 26-27 de miembro que regresa para un estudiante de Viento/Percusión con almuerzo reducido. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario. Por favor envíe la documentación de "Almuerzo reducido" a [email protected].
Pague la cuota completa de 26-27 de miembro que regresa para un estudiante de Viento/Percusión con almuerzo gratis. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario. Por favor envíe la documentación de "Almuerzo gratis" a [email protected].
Pague la cuota completa de 26-27 de nuevo miembro para un estudiante en Color Guardia. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario.
Pague la cuota completa de 26-27 de nuevo miembro para un estudiante en Color Guardia con almuerzo reducido. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito voluntario. Por favor envíe la documentación de "Almuerzo reducido" a [email protected].
Pague la cuota completa de nuevos miembros 26-27 para un estudiante en la Guardia de Color con almuerzo gratis. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito de voluntariado. Por favor, envíe la documentación de "Almuerzo gratis" a [email protected].
Pague la cuota completa de miembros que regresan 26-27 para un estudiante en la Guardia de Color. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito de voluntariado.
Pague la cuota completa de miembros que regresan 26-27 para un estudiante en la Guardia de Color con almuerzo reducido. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito de voluntariado. Por favor, envíe la documentación de "Almuerzo reducido" a [email protected].
Pague la cuota completa de miembros que regresan 26-27 para un estudiante en la Guardia de Color con almuerzo gratis. Tenga en cuenta que esto no incluye un crédito de voluntariado. Por favor, envíe la documentación de "Almuerzo gratis" a [email protected].
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!