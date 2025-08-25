Organizado por

N.D.R. Therapeutic Riding

Acerca de este evento

<span>Vino y Subasta Silenciosa de Hipismo 2025</span>

3659 Pedley Ave, Norco, CA 92860, USA

Taylor Swift carátula de CD firmada item
$300

Puja inicial

Valor $600


Carátula de CD firmada por Taylor Swift

Foto firmada de Max Muncie item
$200

Puja inicial

Valor $400

Camiseta firmada por Pete Rose item
$500

Puja inicial

Valor $900


Camiseta firmada por Pete Rose

Foto de Ironman firmada por Robert Downey Jr. item
$225

Puja inicial

Valor $450


Foto de Ironman firmada por Robert Downey Jr.

Foto firmada por Caitlin Clark item
$500

Puja inicial

Valor: $1000

Golf Legends of the Game item
$150

Puja inicial

Valor: $300

Beauty and the Beast Lithograph with pins item
$175

Puja inicial

Valor $350

Led Zeppelin poster with original ticket item
$175

Puja inicial

Valor $350

Sandlot jersey signed by cast members item
$500

Puja inicial

Valor $950


Sandlot jersey signed by cast members

(Squints, Smalls, Yeah-Yeah, Repeat, Timmy, Bertram, Kenny)

Authentic Coal from Titanic Wreckage item
$150

Puja inicial

Valor $350


Authentic Coal from Titanic Wreckage

Foto del 9/11 con monedas item
$150

Puja inicial

Valor $300


Foto del 9/11 con monedas

Foto de la Triple Corona firmada por Seattle Slew y Affirmed
$150

Puja inicial

Valor $300

Foto de la Triple Corona firmada por

(Jean Cruguet (Seattle Slew) y Steve Cauthen (Affirmed)

Foto firmada de Lainey Wilson con disco
$250

Puja inicial

Valor $400

Foto de Mike Trout con dos tarjetas calificadas
$200

Puja inicial

Valor $400

Foto firmada de Kelsea Ballerini
$150

Puja inicial

Valor $350


Foto firmada de Kelsea Ballerini

Happy Days photos signed by Henry Winkler and Marion Ro
$150

Puja inicial

Value $300


Happy Days photos signed by

Henry Winkler and Marion Rose

15. Magic Johnson signed photo
$250

Puja inicial

Magic Johnson signed photo

