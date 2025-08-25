<span>Vino y Subasta Silenciosa de Hipismo 2025</span>

Organizado por
Puja inicial
Valor $600
Carátula de CD firmada por Taylor Swift
Puja inicial
Valor $400
Puja inicial
Valor $900
Camiseta firmada por Pete Rose
Puja inicial
Valor $450
Foto de Ironman firmada por Robert Downey Jr.
Puja inicial
Valor: $1000
Puja inicial
Valor: $300
Puja inicial
Valor $350
Puja inicial
Valor $350
Puja inicial
Valor $950
Sandlot jersey signed by cast members
(Squints, Smalls, Yeah-Yeah, Repeat, Timmy, Bertram, Kenny)
Puja inicial
Valor $350
Authentic Coal from Titanic Wreckage
Puja inicial
Valor $300
Foto del 9/11 con monedas
Puja inicial
Valor $300
Foto de la Triple Corona firmada por
(Jean Cruguet (Seattle Slew) y Steve Cauthen (Affirmed)
Puja inicial
Valor $400
Puja inicial
Valor $400
Puja inicial
Valor $350
Foto firmada de Kelsea Ballerini
Puja inicial
Value $300
Happy Days photos signed by
Henry Winkler and Marion Rose
Puja inicial
Magic Johnson signed photo
