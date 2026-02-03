El Centro de las Américas

Organizado por

El Centro de las Américas

Acerca de este evento

Wine, Chocolate, Tango 2026

333 S 13th St

Lincoln, NE 68508, USA

Coanfitrión
$7,500
Este es un boleto de grupo, incluye 20 boletos

Los beneficios del nivel de Coanfitrión incluyen:

Oportunidad de mostrar tu video durante el evento, visibilidad en el sitio web de El Centro, dos mesas reservadas que pueden sentar a 10 personas cada una (20 en total), seis botellas extra de vino, seis cajas extra de chocolates, reconocimiento de marketing y reconocimiento durante el evento.

Platino
$3,000
Este es un boleto de grupo, incluye 10 boletos

Los beneficios del nivel de Platino incluyen:
Tu propia mesa reservada que puede sentar a 10 personas, tres botellas extra de vino, tres cajas extra de chocolates, reconocimiento de marketing y reconocimiento durante el evento.

Oro
$1,000
Este es un boleto de grupo, incluye 6 boletos

Los beneficios del nivel de Oro incluyen:
Seis entradas al evento, dos botellas extra de vino y reconocimiento en el programa del evento.

Plata
$500
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Los beneficios del nivel de Plata incluyen:
Cuatro entradas al evento, dos cajas extra de chocolates y reconocimiento en el programa del evento.

Admisión Individual
Paga lo que puedas

Admite a una persona a Wine, Chocolate, Tango 2026 con una comida, tres platos de vino y tres platos de chocolate incluidos.


Mín. $60

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