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Acerca de este evento
Los beneficios del nivel de Coanfitrión incluyen:
Oportunidad de mostrar tu video durante el evento, visibilidad en el sitio web de El Centro, dos mesas reservadas que pueden sentar a 10 personas cada una (20 en total), seis botellas extra de vino, seis cajas extra de chocolates, reconocimiento de marketing y reconocimiento durante el evento.
Los beneficios del nivel de Platino incluyen:
Tu propia mesa reservada que puede sentar a 10 personas, tres botellas extra de vino, tres cajas extra de chocolates, reconocimiento de marketing y reconocimiento durante el evento.
Los beneficios del nivel de Oro incluyen:
Seis entradas al evento, dos botellas extra de vino y reconocimiento en el programa del evento.
Los beneficios del nivel de Plata incluyen:
Cuatro entradas al evento, dos cajas extra de chocolates y reconocimiento en el programa del evento.
Admite a una persona a Wine, Chocolate, Tango 2026 con una comida, tres platos de vino y tres platos de chocolate incluidos.
Mín. $60
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