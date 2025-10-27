Mercado de Invierno 2025 mesas

Organizado por
Acerca de este evento
Este boleto te da derecho a una mesa de cafetería de tamaño completo para vender tus productos. Las dimensiones son aproximadamente 10' x 2'.
Este boleto te da derecho a la mitad de una mesa de cafetería para vender tus productos. Las dimensiones son aproximadamente 5' x 2'.
Este boleto te da derecho a dos mesas circulares de 4' de diámetro, juntas para vender tus productos. Medirá 8' de ancho en total.
Este boleto te da derecho a una mesa circular de 4' de diámetro para vender tus productos.
¡Si prefieres traer tu propia mesa para vender tus productos, este es el boleto para ti!
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!