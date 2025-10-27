PS130 PTA

Organizado por

PS130 PTA

Acerca de este evento

Mercado de Invierno 2025 mesas

713 Caton Ave

Brooklyn, NY 11218, USA

Mesa completa
$95

Este boleto te da derecho a una mesa de cafetería de tamaño completo para vender tus productos. Las dimensiones son aproximadamente 10' x 2'.

Media mesa
$70

Este boleto te da derecho a la mitad de una mesa de cafetería para vender tus productos. Las dimensiones son aproximadamente 5' x 2'.

Dos mesas circulares de 4' de diámetro, juntas
$75

Este boleto te da derecho a dos mesas circulares de 4' de diámetro, juntas para vender tus productos. Medirá 8' de ancho en total.

Una mesa circular de 4' de diámetro
$55

Este boleto te da derecho a una mesa circular de 4' de diámetro para vender tus productos.

Traeré mi propia mesa plegable
$50

¡Si prefieres traer tu propia mesa para vender tus productos, este es el boleto para ti!

