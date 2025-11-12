Ventas cerradas

Invierno Mercado - Subastas Silenciosas Items #1-50

#1 - Paquete de Surf - Valor de $200
$50

Puja inicial

¡Vístete con un estilo icónico de surf con este increíble paquete, perfecto para amantes de la playa de todas las edades! Este lote incluye un certificado de regalo de $50 de Hobie para equipo de tu elección, dos cupones para camisetas de Hobie, un poncho clásico de surf para adultos de tamaño pequeño, un par de Sandalias Rainbow de tamaño L para mujeres y dos toallas exclusivas de R.H. Dana Boardrider. ¡Haz tu oferta ahora para abrazar el estilo de vida costero con ropa premium de Hobie y accesorios de R.H. Dana!

#2 - Canasta de Cuidado Personal - $250
$50

Puja inicial

¡Disfruta de una relajación pura con esta acogedora canasta de cuidado personal que cuenta con una tarjeta de regalo de $25 de Lingere Paradis para ropa de estar en casa, un masajeador de cuello electrónico SKG, velas relajantes, calcetines mullidos, y lo mejor de todo, una botella de vino con un vaso para disfrutar cómodamente. ¡Date un capricho y haz una oferta por la felicidad!

#3 - Canasta de Fútbol Americano con Bandera - Valor de $400
$75

Puja inicial

¡Marca un gol con este emocionante paquete de fútbol americano con bandera que incluye una temporada de invierno complementaria con NextGen, dos camisetas “Get Me The Ball”, un gorro, un balón de fútbol de tamaño completo y guantes de fútbol M para jóvenes— ¡todo lo que necesita tu joven atleta para salir al campo con estilo!


#4 - Canasta de Arte en Del Prado - Valor de $100
$40

Puja inicial

Añade un toque de encanto y creatividad a tu hogar con esta canasta de artista local, que incluye un elefante dorado bellamente elaborado y libros encantadores de buscar y encontrar por la artista y autora local, Laura Seeley.

#5 - Canasta de Cuidado de la Piel XF - $538
$70

Puja inicial

¡Ilumina desde el interior hacia afuera con esta lujosa canasta de cuidado de la piel que incluye una máscara LED XF, el galardonado Método Postcuidado XF, limpiador calmante, hidratante HA, máscara de péptidos HA, SPF 30 y dos máscaras de reparación facial Biocell— ¡tu boleto para una piel radiante y mimada!


https://www.xformulations.com/products/post-care-method-with-led


#6 - Westwind Sailing Harbor Fun Day Basket - $200 Value
$50

Puja inicial

¡Haz una gran splas con una tarjeta de regalo de $100 para Westwind Boat o SUP, unas cómodas sandalias Rainbow de hombre talla L, sandalias Rainbow de mujer talla L y dos toallas de playa RH Dana Boardrider—¡todo lo que necesitas para un día perfecto en el agua!


westwindsailing.com

#7 - Young Creator Art Bundle
$40

Puja inicial

¡Despierta la creatividad de tu hijo con esta emocionante cesta rebosante de suministros artísticos vibrantes, garantizados para inspirar su próxima obra maestra! Empacada con arcilla, pinturas, papel y más, esta colección ofrece infinitas oportunidades para la expresión artística y la imaginación para florecer.

#8 - Little Artist Studio item
#8 - Little Artist Studio
$40

Puja inicial

¡Despierta la creatividad de tu hijo con este estudio de arte todo en uno! ¡Esta cesta incluye pinturas, pequeños lienzos, pinceles de alta calidad y libros “cómo pintar” para principiantes—todo lo que un joven artista necesita para soñar en grande, explorar nuevas técnicas y crear sus propias obras maestras!

#9 - Green Labubu Scooter Squad Set - $200 Value
$75

Puja inicial

¡Da la bienvenida a un nuevo amigo peludo en tu familia, con un Labubu oficial de PopMart. Tu nuevo Labubu estará vestido con estilo, con un set de ropa de Labubu y un mini scooter Labubu Vespa en movimiento.

#10 - Ketel Entertaining Basket - $150 Value
$50

Puja inicial

¡Agita tu noche con esta cesta de cócteles definitiva que incluye NOLET'S Silver Gin, Ketel One Vodka, cócteles enlatados Ketel One, dos relucientes tazas de cobre tipo mula y una coctelera con marca—¡todo lo que necesitas para convertirte en el mixólogo del vecindario!

#11 - Bundle de Oasis para Amantes de las Plantas - Valor de $230
$70

Puja inicial

$100 de regalo en Plant Depot y planta en maceta con valor de $130.

Agrega una pizca de verde a tu vida con una tarjeta de regalo de $100 en Plant Depot más un precioso arreglo plantado a mano de Plant Depot con un valor de ~$130, ¡perfecto para convertir cualquier espacio en un pequeño oasis!

#12 - Set de Martini - Valor de $85
$30

Puja inicial

Eleva tu juego de entretenimiento con esta elegante cesta de Martini que incluye Vodka Ketel One, Espresso Martini pre-mezclado de On the Rocks, una elegante coctelera de metal, aceitunas y dos copas de Martini. ¡Todo lo que necesitas para disfrutar de una noche agitada, no revuelta!

#13 - Cesta Grinchy - Valor de $100
$20

Puja inicial

Disfruta de esta divertida cesta temática de Grinch, que incluye un felpudo festivo, un letrero decorativo, un set de baño, una máscara para los ojos, un vaso grande, una bandeja para servir y un amigo de peluche animado. ¡Esta colección de alegría navideña es perfecta para fans de todas las edades y seguramente hará que tu corazón crezca tres tallas!

#14 - Experiencia de Pase Anual para el Festival Sawdust - Valor de $175
$40

Puja inicial

Disfruta de un día creativo e inspirador con DOS Pases Anuales 2026 para el Festival Sawdust, y lleva a tus amigos con CUATRO pases de entrada general al renombrado festival en la hermosa Laguna Beach. Recorre puestos únicos de artesanos, observa demostraciones de arte en vivo, escucha entretenimiento y sumérgete en la vibrante y bohemia atmósfera de este icónico evento local. Es la escapada cultural perfecta para amantes del arte de todas las edades.

(2) Pases Anuales 2026 + 4 pases de invitado y un sombrero

#15 - Cesta para Amantes del Café item
#15 - Cesta para Amantes del Café
$25

Puja inicial

#16 - Taste & Treasures of Mexico - $100 Value
$30

Puja inicial

Experimenta los sabores y la artesanía de México con una tarjeta de regalo de $50 para Nono's, acompañada de un encantador bolso floral mexicano y una variedad de artículos tradicionales. Una hermosa mezcla de cultura, cocina y estilo artesanal.
#17 - Dana Point Wine Experience - $235 Value
$75

Puja inicial

Disfruta de una experiencia privada de vinos dirigida por un sumiller para seis personas en Dana Point Wine Experience. Esta sesión curada explora cómo catar vinos, entender el terruño, identificar aromas y perfiles de sabor, y aprender cómo la vinificación y el clima dan forma a cada botella. Incluye: • Cata guiada para 6 • (6) tarjetas de degustación de $10 • (1) botella de vino espumoso
#18 - Custom Signed Blue Angels Print
$20

Puja inicial

¡Participa en esta increíble impresión de los Blue Angels volando sobre Disneyland, firmada por el Comandante Nate "UTAH" Scott! Es una pieza especial de la historia de la aviación y un recuerdo único para cualquier fan de los Blue Angels o Disney.
#19 - Necklace from OC Beads - $150 Value
$40

Puja inicial

Deslumbra y deleita con este impresionante collar de zafiro genuino natural, bellamente elaborado con oro alemán y relleno de oro de 14 kt, ¡un tesoro elegante que brilla tan intensamente como la persona que lo lleva!
#20 - OC Beads Gift Card - $65 Value
$40

Puja inicial

Libera tu creatividad con una tarjeta de regalo de $65 para OC Beads, tu tienda local para todo lo brillante, colorido y creativo, perfecto para hacer joyas únicas.
#21 - Apple Watch - $250 Value
$50

Puja inicial

Apple Watch SE 3 (GPS) 40mm Midnight Aluminum Case with Midnight Sport Band - S/M - Midnight - (2025)

#22 - Tacori Earrings - $5019 Value
$200

Puja inicial

18k Rose Gold and Silver Accent Tacori SE182P36 Moon Rosé Cushion Drop Earrings.

Add a touch of elegance with these Tacori Moon Rosé Diamond Cushion Drop Earrings, featuring real diamonds, 18k rose gold and silver accents—perfect for sparkling on any special occasion.

#23 - Tacori Necklace - $3000 Value
$150

Puja inicial

18k Rose Gold and Silver Accent Tacori SN178P36 Moon Rosé Cushion Necklace.

Shine with timeless elegance with the Tacori Moon Rosé Diamond Cushion Necklace, featuring real diamonds, 18k rose gold and silver accents—an exquisite piece to elevate any outfit.

#24 - 6 Farmers Market Produce Baskets - $270 Value
$50

Puja inicial

Bring the farm to your table with a six-box CSA subscription from South Coast Farms, featuring fresh, local produce available to pickup just a few minutes from the school at their farm stand in Monarch Beach. Bid now to enjoy the best flavors of the season while supporting a local farm!


http://southcoastfarms.com/home-2/

#25 - Gorjana Jewelry + Gift Card - $250 Value
$75

Puja inicial

Add a touch of Laguna Beach sparkle with this $150 Gorjana Jewelry gift card plus a gorgeous Gorjana gold necklace—perfect for treating yourself or someone special to timeless style.

#26 - Blue Diaper Cake - $60 Value
$20

Puja inicial

#27 - Ola's Ceramics - $65
$30

Puja inicial

#28 - Blue Eyed Girl Jewelry - $225 Value
$56

Puja inicial

#29 - Barbie 3-in-1 Dream Camper - $110 Value
$20

Puja inicial

#30 - Nerf Scooter with Detachable Blaster - $170 Value
$50

Puja inicial

#31 - Collar de eslabones de amatista verde por Love Tatum - Valor de $148
$40

Puja inicial

Adórnete con elegancia atemporal esta temporada: un hermoso collar de Love Tatum con una piedra preciosa verde claro engarzada en bisel en una cadena de oro de 18" con un extensor de 2".

https://www.lovetatum.com/

#32 - Pendientes colgantes de flor de calcedonia verde tallada a mano
$40

Puja inicial

Armoniza tu mente, cuerpo y espíritu con estos magníficos pendientes colgantes de Love Tatum, que presentan flores de calcedonia verde talladas a mano engarzadas en plata esterlina chapada en oro. Este elegante accesorio es la pieza de declaración perfecta para cualquier evento y una hermosa adición a tu colección de joyas.

#33 - Anillo Crystal Cove “Cyrus” de Love Tatum - Valor de $108
$35

Puja inicial

Eleva tu estilo con este hermoso anillo Crystal Cove "Cyrus" de Love Tatum bañado en oro, un accesorio exquisito perfecto para cualquier ocasión. Este anillo de talla 8 puede ser perfecto, pero si no lo es, están disponibles tallas adicionales para cambio.

#34 - Cesta para amantes del té
$15

Puja inicial

#35- Set de Labubu Vespa rosa - Valor de $200
$70

Puja inicial

Da la bienvenida a un nuevo amigo peludo en tu familia, con un Labubu oficial de PopMart. Tu nuevo Labubu estará equipado con estilo, con un conjunto de ropa Labubu y una mini motoneta Labubu vespa en movimiento.

#36- Conjunto de Snorkel para Niños - Valor de $260 (Copia)
$70

Puja inicial

Dos juegos de máscara y tubo premium Riffe - Nekton. Rosa y blanco

#37- Pack de Accesorios Labubu
$20

Puja inicial

¡Ropa para vestir a tus Labubus!

#38- Kit de Creatividad para Niños
$40

Puja inicial

Terrario que brilla en la oscuridad, globos de colores, kit de manualidades Creatology y más.

