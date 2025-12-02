Mercado de Invierno - Subastas Silenciosas Experiencias #51-100.

Organizado por
Cuatro (4) horas de organización con Nancy de Create Your Joy. Despejar, organizar
Recupere su espacio y tranquilidad con cuatro horas de servicio profesional de organización del hogar y despeje con Nancy de Create Your Joy Home Organization. Respaldado por más de una década de experiencia y una reputación estelar de cinco estrellas en Thumbtack, Nancy lo guiará expertamente hacia la creación de un hermoso ambiente de vida funcional y libre de desorden.
Salon Revelation, Dana Point- Tratamiento de Acondicionamiento Profundo y Corte de Cabello por Haley (dueña)
Dese un revitalizador transformación capilar con un tratamiento profesional de Acondicionamiento Profundo y Corte de Cabello experto por la estilista y dueña, Haley en Salon Revelation en Dana Point. Subaste este paquete para una experiencia relajante en el salón y salga con un look fresco y deslumbrante diseñado solo para usted.
Sesión Familiar o Sesión de Marca/Estilo de Vida. Capture recuerdos duraderos con esta sesión profesional de Fotografía de Familia, Marca o Estilo de Vida, perfecta para actualizar sus retratos familiares o mejorar la presencia visual de su negocio. Este paquete de Nicole Lever-Garton Photography ofrece una experiencia personalizada para crear hermosas imágenes de alta calidad adaptadas a su visión.
Una semana de campamento de verano en KG Beach Camp.
Disfrute de una semana fantástica de diversión veraniega con una sesión en KG Beach Camp, una institución en Dana Point, donde los campistas de 4 a 13 años participan en emocionantes actividades como exploración de charcos de marea, caza de cangrejos y juegos en la playa. Este increíble paquete ofrece aventuras acuáticas inolvidables que incluyen Paddle Surf, vela, kayak e incluso un emocionante viaje de avistamiento de ballenas en Dolphin Dave's Catamaran Safari.
Fiesta de Arte de 1 hora, para hasta 8 invitados (invitados adicionales con costo adicional) o aplique el valor del cupón. Usted elige su proyecto de arte.
Organice una celebración creativa e inolvidable donde los niños (ocho incluidos en este paquete) se convierten en artistas durante una fiesta de arte de una hora en Kidcreate en Dana Point. ¡Elija entre una variedad de proyectos de arte creativos y divertidos para esta divertida fiesta de arte! Este fantástico certificado de regalo para fiestas de arte ofrece un evento sin problemas e imaginativo.
Inicia tu huerto de cocina soñado con una consulta personalizada de 60 minutos en casa de Salt & Sage Gardens. Recibirás un diseño personalizado para 1-2 camas elevadas, un plan de siembra estacional adaptado a tu espacio y una lista de compras seleccionada para tierra, plantas y materiales. Ya sea que seas nuevo en la jardinería o estés buscando mejorar, este paquete te brinda todo lo que necesitas para cultivar hierbas frescas, verduras y ensaladas en casa.
Blowout & Producto para el Cabello, Bolsa y Tote de Mari Hernández (dueña)
¡Disfruta de un merecido mimo con un fabuloso paquete de secado en un salón Local Waves en San Clemente, completo con una bolsa y productos para el cabello para mantener ese look fresco! Este increíble artículo ofrece la oportunidad de cuidarse un poco y lucir un estilo costero.
Deja que tu pequeño bailarín brille con un paquete introductorio de 4 clases en South Coast Dance Conservatory, completo con una mochila con cordón, botella de agua y camiseta, todo lo que necesitan para girar en su nueva pasión.
Un mes de clases ilimitadas en Club Pilates, San Clemente + un (1) par de calcetines con agarre.
Libera el bailarín interno de tu hijo y fomenta la creatividad segura con una membresía de tres meses en Tutu School! Este emocionante paquete ofrece la pura alegría de explorar la música y el movimiento de ballet para niños de 6 meses a 8 años. Válido en varias ubicaciones locales de Tutu School.
¡Únete a la inspiradora clase de pintura después de la escuela con la Sra. Jacome! El ganador podrá traer a un amigo, y juntos elegirán una divertida pintura para crear. Esta sesión práctica se llevará a cabo de 2:15 a 3:15 y promete una hora alegre de creatividad y conexión con nuestra querida Sra. Jacome!
Disfruta de un almuerzo especial con la querida maestra de primer grado, la Sra. Rosales. El ganador podrá invitar a dos amigos para unirse a él en este divertido y relajado almuerzo juntos. ¡Una experiencia conmovedora que tu hijo nunca olvidará!
¡Regala a tu joven bailarín una encantadora fiesta de cumpleaños de ballet de 1.5 horas en Tutu School, donde los sueños de música y gracia se hacen realidad! Esta celebración mágica está garantizada para inspirar una creatividad confiada y alegría pura, convirtiéndola en la opción perfecta para un día especial e inolvidable.
¡Dale a la clase de tu jardinero la sorpresa de más tiempo de recreo con este emocionante ítem de subasta! El ganador podrá llevar a toda la clase de su hijo a un RECREO EXTRA lleno de diversión y juegos. ¡Esta es una maravillosa oportunidad para traer sonrisas y risas a todos los estudiantes!
¡Regala a tu jardinero y a toda su clase una deliciosa y memorable fiesta de paletas en el aula! El afortunado ganador de este ítem de subasta hará sonreír a cada estudiante con una divertida y dulce celebración organizada exclusivamente para ellos. Es la manera perfecta de hacer que su día escolar sea especial y crear juntos recuerdos felices.
¡Dale a tu estudiante de 4to grado el mejor recreo de la historia! El ganador de este artículo de subasta tendrá un recreo extra largo solo para su clase, completo con paletas deliciosas para todos. ¡Imagina el tiempo adicional para diversión, juegos y un refrigerio fresco con todos sus amigos!
¡Dale a la clase de tu estudiante de 3er grado el regalo de tiempo extra de juego con este emocionante artículo de subasta! El ganador podrá tratar a toda la clase de su hijo/a a un RECREO EXTRA lleno de diversión y juegos. ¡Esta es una maravillosa oportunidad para traer sonrisas y risas a todos los estudiantes!
¡Mima a tu estudiante de TK y a toda su clase con un adorable y memorable día de animales de peluche en el aula! ¡El afortunado ganador de este artículo de subasta llevará sonrisas a la cara de cada estudiante con un día en el que cada estudiante puede llevar su animal de peluche favorito a clase. Es la manera perfecta de hacer su día escolar extra especial y crear recuerdos felices juntos.
¡Mima a tu estudiante de kinder y a toda su clase con un adorable y memorable día de animales de peluche en el aula! ¡El afortunado ganador de este artículo de subasta llevará sonrisas a la cara de cada estudiante con un día en el que cada estudiante puede llevar su animal de peluche favorito a clase. Es la manera perfecta de hacer su día escolar extra especial y crear recuerdos felices juntos.
Un estudiante y un amigo disfrutarán de una clase privada de flamenco de una hora con la renombrada bailarina española Laura “Laviva” Vila, una artista profesional de ballet y flamenco con más de 20 años de experiencia. La clase será en Dana Point basada en la disponibilidad de Laura.
Enjoy one month of unlimited access to Dharma Yoga House. DYH is your sanctuary for movement, mindfulness and community. Heated and non-heated classes are available!
$300 to sponsor one (1) RH Dana 5th grader's scholarship to science camp This year we were able to sponsor over 20 kids to attend science camp.
$600 to sponsor two (2) RH Dana 5th grader's scholarship to science camp This year we were able to sponsor over 20 kids to attend science camp.
Bestow a name upon one of the beloved Marine Biology Lab residents! Choose a name for one RH Dana perch, and their chosen name will be displayed for students and visitors to see all year long. A fun, unforgettable experience for any ocean-loving kid. Nine (9) fish available.
Bestow a name upon one of the beloved Marine Biology Lab residents! Choose a name for one RH Dana perch, and their chosen name will be displayed for students and visitors to see all year long. A fun, unforgettable experience for any ocean-loving kid. Nine (9) fish available.
Bestow a name upon one of the beloved Marine Biology Lab residents! Choose a name for one RH Dana perch, and their chosen name will be displayed for students and visitors to see all year long. A fun, unforgettable experience for any ocean-loving kid. Nine (9) fish available.
Bestow a name upon one of the beloved Marine Biology Lab residents! Choose a name for one RH Dana perch, and their chosen name will be displayed for students and visitors to see all year long. A fun, unforgettable experience for any ocean-loving kid. Nine (9) fish available.
Bestow a name upon one of the beloved Marine Biology Lab residents! Choose a name for one RH Dana perch, and their chosen name will be displayed for students and visitors to see all year long. A fun, unforgettable experience for any ocean-loving kid. Nine (9) fish available.
Bestow a name upon one of the beloved Marine Biology Lab residents! Choose a name for one RH Dana perch, and their chosen name will be displayed for students and visitors to see all year long. A fun, unforgettable experience for any ocean-loving kid. Nine (9) fish available.
Bestow a name upon one of the beloved Marine Biology Lab residents! Choose a name for one RH Dana perch, and their chosen name will be displayed for students and visitors to see all year long. A fun, unforgettable experience for any ocean-loving kid. Nine (9) fish available.
Bestow a name upon one of the beloved Marine Biology Lab residents! Choose a name for one RH Dana perch, and their chosen name will be displayed for students and visitors to see all year long. A fun, unforgettable experience for any ocean-loving kid. Nine (9) fish available.
Bestow a name upon one of the beloved Marine Biology Lab residents! Choose a name for one RH Dana perch, and their chosen name will be displayed for students and visitors to see all year long. A fun, unforgettable experience for any ocean-loving kid. Nine (9) fish available.
