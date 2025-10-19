Friends of Second Chance Shelter

Friends of Second Chance Shelter

Noche de Pintura con Temática de Invierno - Viernes, 14 de Noviembre

628 S Main St

North Syracuse, NY 13212, USA

Standing Ornament Trio
$60

Approximadamente 32 pulgadas. ¡Se pintará de blanco para que esté listo para su personalización!

Standing Tree
$60

Approximadamente 32 pulgadas. ¡Se pintará de blanco para que esté listo para su personalización!

Snowman
$55

Aproximadamente 24 pulgadas. ¡Se pintará de blanco para que esté listo para su personalización!

Hanging “It’s Beginning to Look A Lot like Christmas” sign
$50

17 pulgadas de signo redondo. ¡Para aquellos de ustedes que carecen de habilidades artísticas, este es el proyecto perfecto para ustedes! El letrero estará pre-pintado de negro y estarcido en blanco, ¡así que estará listo para su personalización personal!

