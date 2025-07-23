Una Noche En el País de las Maravillas de Invierno.

Madren Center

230 Madren Center Drive Clemson, SC 29631, USA

Entrada general
$100

¡Baila, cena y atrévete a pujar!

Patrocinio dorado
$5,000
Este es un boleto de grupo, incluye 8 boletos

Reconocido en el programa, y en ambas páginas web de TPP y PCAC durante un año.

Banner y anuncios en la noche del evento, así como una mesa (8 asientos).

Patrocinio plateado
$3,000
Este es un boleto de grupo, incluye 4 boletos

Reconocido en el programa, y en ambas páginas web de TPP y PCAC durante un año. Banner y anuncios en la noche del evento, así como media mesa (4 asientos).

Patrocinio eterno
$1,000

Reconocido en el programa, y en ambas páginas web de TPP y PCAC durante un año.

Patrocinio de bayas de acebo
$500

Reconocimiento en el programa del evento.

