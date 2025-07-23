Una Noche En el País de las Maravillas de Invierno.

230 Madren Center Drive Clemson, SC 29631, USA
¡Baila, cena y atrévete a pujar!
Reconocido en el programa, y en ambas páginas web de TPP y PCAC durante un año.
Banner y anuncios en la noche del evento, así como una mesa (8 asientos).
Reconocido en el programa, y en ambas páginas web de TPP y PCAC durante un año. Banner y anuncios en la noche del evento, así como media mesa (4 asientos).
Reconocido en el programa, y en ambas páginas web de TPP y PCAC durante un año.
Reconocimiento en el programa del evento.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!