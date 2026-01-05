WOD. GRUB. ROLL. es un evento fitness impulsado por la comunidad.

WOD: Un entrenamiento amistoso e inclusivo diseñado para todos los niveles de fitness.

GRUB: Comida ligera, bebidas y tiempo para conectar con la comunidad que apoya a nuestros Veteranos.

ROLL: Estamos recaudando fondos para comprar una van comunitaria multi-propósito para servir mejor a los Atletas Veteranos y sus familias.





El boleto incluye:

✔️Comida y bebida ligera

✔️ Participación en la rifa para un Vuelo Instructivo e Introductorio Gratuito en Paramotor

(Una participación por boleto comprado)