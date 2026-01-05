Team BLUFOR

Organizado por

Team BLUFOR

Acerca de este evento

WOD. GRUB. ROLL.

1011 Exchange Pl Unit #110-111

St Cloud, FL 34769, USA

Admisión General
$25

WOD. GRUB. ROLL. es un evento fitness impulsado por la comunidad.

WOD: Un entrenamiento amistoso e inclusivo diseñado para todos los niveles de fitness.
GRUB: Comida ligera, bebidas y tiempo para conectar con la comunidad que apoya a nuestros Veteranos.

ROLL: Estamos recaudando fondos para comprar una van comunitaria multi-propósito para servir mejor a los Atletas Veteranos y sus familias.


El boleto incluye:

✔️Comida y bebida ligera

✔️ Participación en la rifa para un Vuelo Instructivo e Introductorio Gratuito en Paramotor
(Una participación por boleto comprado)

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