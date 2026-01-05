Organizado por
Acerca de este evento
WOD. GRUB. ROLL. es un evento fitness impulsado por la comunidad.
WOD: Un entrenamiento amistoso e inclusivo diseñado para todos los niveles de fitness.
GRUB: Comida ligera, bebidas y tiempo para conectar con la comunidad que apoya a nuestros Veteranos.
ROLL: Estamos recaudando fondos para comprar una van comunitaria multi-propósito para servir mejor a los Atletas Veteranos y sus familias.
El boleto incluye:
✔️Comida y bebida ligera
✔️ Participación en la rifa para un Vuelo Instructivo e Introductorio Gratuito en Paramotor
(Una participación por boleto comprado)
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¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!