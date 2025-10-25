Victory Sportif Club International, Inc

Organizado por

Victory Sportif Club International, Inc

Acerca de este evento

Oportunidades de Patrocinio de Lobos

Patrocinador Lobo de Bronce item
Patrocinador Lobo de Bronce
$2,500

Como Patrocinador de Bronce, tu negocio se convierte en parte de la manada de Florida Wolves. Recibirás:

  • Colocación de logotipo en nuestra página de patrocinadores del sitio web con un enlace a tu sitio
  • Una publicación destacada en redes sociales resaltando tu apoyo a nuestra creciente audiencia
  • Un certificado de agradecimiento firmado por los jugadores, adecuado para exhibir en tu negocio
  • Reconocimiento en nuestro boletín digital estacional distribuido a familias y seguidores
  • Una bufanda del equipo Wolves para mostrar orgullosamente tu membresía en la manada
  • Monto Deducible de Impuestos: $2,250

Este nivel está diseñado para pequeñas empresas y seguidores de la comunidad que desean demostrar su compromiso con la juventud local mientras ganan visibilidad desde la base.

Patrocinador Garra de Plata item
Patrocinador Garra de Plata
$5,000

Los Patrocinadores de Plata disfrutan de mayor reconocimiento y oportunidades de marca. Los beneficios incluyen todos los beneficios del nivel de Bronce, además de:

  • Permiso exclusivo para usar la Insignia de Miembro del Florida Wolves Pack en tus materiales de marketing
  • Dos publicaciones destacadas y una historia en nuestros canales de redes sociales
  • Colocación de logotipo en dos volantes del equipo o carteles promocionales compartidos en eventos y dentro de la comunidad
  • Una foto del equipo enmarcada y un balón de agradecimiento firmado
  • Monto Deducible de Impuestos: $4,750

Este nivel es perfecto para empresas que buscan tanto visibilidad digital como reconocimiento tangible a través de souvenirs del equipo y co-branding en promociones del club.

Patrocinador Oro Alfa item
Patrocinador Oro Alfa
$10,000

Los Patrocinadores de Oro se conectan profundamente con el equipo, con la marca integrada en el entorno diario de los jugadores. Además de todos los beneficios de Plata, recibes:

  • Tu pequeño logotipo en camisetas de entrenamiento oficiales o equipo de práctica, usadas en prácticas y eventos durante toda la temporada
  • Inclusión de logotipo en campañas de correo electrónico a nivel de club, que llegan a nuestras familias y organizaciones asociadas
  • Menciones en comunicados de prensa y cobertura mediática, vinculando tu marca a historias de impacto y éxito
  • Una camiseta del equipo oficial firmada por jugadores y entrenadores
  • Monto Deducible de Impuestos: $9,750

Este nivel es ideal para organizaciones que desean conectar su marca con el desarrollo diario de los jugadores mientras también obtienen visibilidad mediática.

Líder de la Manada Platinum item
Líder de la Manada Platinum
$25,000

El nivel Platinum posiciona a tu organización como un verdadero líder y socio fundamental de los Florida Wolves. Además de todos los beneficios de Oro, recibes:

  • Colocación de gran logotipo en los kits de juegos locales y visitantes para toda la temporada, garantizando una visibilidad consistente en cada partido
  • Reconocimiento como patrocinador principal en nuestro sitio web, redes sociales y todas las comunicaciones oficiales
  • Un video personalizado destacado o entrevista con nuestro fundador o entrenador principal, producido para tu uso y para nuestras plataformas
  • Colocación de logotipo en juegos transmitidos en directo y repeticiones destacadas, conectando tu marca con contenido digital de alta calidad
  • Una historia de patrocinador destacado en nuestro boletín estacional distribuido en todas nuestras redes
  • Un placa de patrocinador oficial, conmemorando tu papel en fortalecer a jóvenes atletas
  • Monto Deducible de Impuestos: $24,500

Los patrocinadores Platinum también pueden disfrutar de derechos de nombre para un fondo de becas o una de nuestras clínicas o campamentos emblemáticos, junto con exclusividad de categoría para proteger su marca. Este nivel es ideal para empresas que desean destacar como campeones en el desarrollo juvenil y comunitario.

Añadir una donación para Victory Sportif Club International, Inc

$

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!