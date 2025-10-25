Oportunidades de Patrocinio de Lobos

Organizado por
Acerca de este evento
Como Patrocinador de Bronce, tu negocio se convierte en parte de la manada de Florida Wolves. Recibirás:
Este nivel está diseñado para pequeñas empresas y seguidores de la comunidad que desean demostrar su compromiso con la juventud local mientras ganan visibilidad desde la base.
Los Patrocinadores de Plata disfrutan de mayor reconocimiento y oportunidades de marca. Los beneficios incluyen todos los beneficios del nivel de Bronce, además de:
Este nivel es perfecto para empresas que buscan tanto visibilidad digital como reconocimiento tangible a través de souvenirs del equipo y co-branding en promociones del club.
Los Patrocinadores de Oro se conectan profundamente con el equipo, con la marca integrada en el entorno diario de los jugadores. Además de todos los beneficios de Plata, recibes:
Este nivel es ideal para organizaciones que desean conectar su marca con el desarrollo diario de los jugadores mientras también obtienen visibilidad mediática.
El nivel Platinum posiciona a tu organización como un verdadero líder y socio fundamental de los Florida Wolves. Además de todos los beneficios de Oro, recibes:
Los patrocinadores Platinum también pueden disfrutar de derechos de nombre para un fondo de becas o una de nuestras clínicas o campamentos emblemáticos, junto con exclusividad de categoría para proteger su marca. Este nivel es ideal para empresas que desean destacar como campeones en el desarrollo juvenil y comunitario.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!