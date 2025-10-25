Oportunidades de Patrocinio de Lobos

Como Patrocinador de Bronce, tu negocio se convierte en parte de la manada de Florida Wolves. Recibirás:

Colocación de logotipo en nuestra página de patrocinadores del sitio web con un enlace a tu sitio

Una publicación destacada en redes sociales resaltando tu apoyo a nuestra creciente audiencia

Un certificado de agradecimiento firmado por los jugadores , adecuado para exhibir en tu negocio

Reconocimiento en nuestro boletín digital estacional distribuido a familias y seguidores

Una bufanda del equipo Wolves para mostrar orgullosamente tu membresía en la manada

Monto Deducible de Impuestos: $2,250

Este nivel está diseñado para pequeñas empresas y seguidores de la comunidad que desean demostrar su compromiso con la juventud local mientras ganan visibilidad desde la base.