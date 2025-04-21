Giving Back to the Community

Giving Back to the Community

Acerca de este evento

MUJERES son PODER Ladies Brunch

ANZ Hotel 300 Meadow Ave

Scranton, PA 18505, USA

Entrada para Brunch de Damas
$25
Tu entrada incluye brunch buffet, 1 mimosa y una tarde llena de hermandad, historias y solidaridad. Todos los beneficios se destinan a nuestro Drive de Suplementos Escolares Pack-a-Backpack y al Brunch con Santa Drive de Juguetes de Navidad
Vendor
$25
This is only for the vendors. Each person with a vendor needs a ticket.
