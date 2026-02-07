<h1>Empoderamiento de la Mujer: ¡Porque se trata de ti!</h1>

Ofrecido por
Acerca de las afiliaciones
Mensual
Los Socios de Empoderamiento de Mujeres proporcionan apoyo mensual continuo para nuestros programas, incluyendo talleres, desarrollo de liderazgo, sesiones de crecimiento personal, expresión creativa y experiencias de CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD para todos los participantes.
Esto es una asociación, no una membresía de club. Cada contribución apoya directamente a las mujeres que se alzan en fortaleza, voz y propósito.
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!