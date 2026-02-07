MothersdaughtersatHeart

MothersdaughtersatHeart

<h1>Empoderamiento de la Mujer: ¡Porque se trata de ti!</h1>

Socio de Empoderamiento de Mujeres
$40

Mensual

Los Socios de Empoderamiento de Mujeres proporcionan apoyo mensual continuo para nuestros programas, incluyendo talleres, desarrollo de liderazgo, sesiones de crecimiento personal, expresión creativa y experiencias de CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD para todos los participantes.

Esto es una asociación, no una membresía de club. Cada contribución apoya directamente a las mujeres que se alzan en fortaleza, voz y propósito.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!