Women Soar Higher Inc

Organizado por

Women Soar Higher Inc

Acerca de este evento

Mujeres Se Elevan Más Alto Evento Anual @ Cabrillo Pavilion

1118 E Cabrillo Blvd

Santa Barbara, CA 93103, USA

Entrada General
$15
Permite la entrada al evento con acceso a amenidades y actividades estándar. Por favor, regístrese temprano, ya que la capacidad del lugar está limitada a 150 asistentes. En caso de dificultades económicas, puede introducir WSH como código de descuento en la caja para recibir un boleto subsidiado. Tenga en cuenta que hay disponibilidades limitadas para boletos subsidiados, agradecemos su comprensión en reservar esos para aquellos que los necesiten.
General Admission (Students)
$13.50
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