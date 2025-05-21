Mujeres Se Elevan Más Alto Evento Anual @ Cabrillo Pavilion
1118 E Cabrillo Blvd
Santa Barbara, CA 93103, USA
Entrada General
$15
Permite la entrada al evento con acceso a amenidades y actividades estándar. Por favor, regístrese temprano, ya que la capacidad del lugar está limitada a 150 asistentes. En caso de dificultades económicas, puede introducir WSH como código de descuento en la caja para recibir un boleto subsidiado. Tenga en cuenta que hay disponibilidades limitadas para boletos subsidiados, agradecemos su comprensión en reservar esos para aquellos que los necesiten.
Permite la entrada al evento con acceso a amenidades y actividades estándar. Por favor, regístrese temprano, ya que la capacidad del lugar está limitada a 150 asistentes. En caso de dificultades económicas, puede introducir WSH como código de descuento en la caja para recibir un boleto subsidiado. Tenga en cuenta que hay disponibilidades limitadas para boletos subsidiados, agradecemos su comprensión en reservar esos para aquellos que los necesiten.
General Admission (Students)
$13.50
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