Spanish Eastern District Assemblies of God

Organizado por

Spanish Eastern District Assemblies of God
Ventas cerradas

Taller de Pastores y Obreros

331 Mt Kemble Ave

Morristown, NJ 07960, USA

Admisión General
$20
Queridos pastores y ministros, Les extendemos una cordial invitación a nuestro próximo taller, un espacio de crecimiento, aprendizaje y comunión. Será una excelente oportunidad para fortalecernos en el llamado que Dios nos ha dado. ¡Esperamos contar con su valiosa participación!

