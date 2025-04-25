Taller de Pastores y Obreros

Queridos pastores y ministros, Les extendemos una cordial invitación a nuestro próximo taller, un espacio de crecimiento, aprendizaje y comunión. Será una excelente oportunidad para fortalecernos en el llamado que Dios nos ha dado. ¡Esperamos contar con su valiosa participación!

Queridos pastores y ministros, Les extendemos una cordial invitación a nuestro próximo taller, un espacio de crecimiento, aprendizaje y comunión. Será una excelente oportunidad para fortalecernos en el llamado que Dios nos ha dado. ¡Esperamos contar con su valiosa participación!

Más detalles...