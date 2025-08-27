<p>WPC Trunk or Treat + Halloween Concert</p>

Organizado por
Acerca de este evento
Para amigos y vecinos fuera de nuestra comunidad inmediata que desean decorar un vehículo, repartir dulces y apoyar la celebración. Su participación ayuda a hacer este evento alegre para todos.
Para familias del vecindario, especialmente aquellas que perdieron hogares en los incendios, que desean unirse a la tradición de decorar un vehículo y repartir dulces. Nos sentimos honrados de proporcionar esta oportunidad sin costo, como una forma de celebrar juntos y honrar la resiliencia.
Para familias fuera del vecindario inmediato que desean asistir y disfrutar de las festividades. Esta pequeña contribución apoya la misión y el trabajo de extensión conectado con el evento.
Para negocios locales fuera del vecindario que deseen instalar un stand de venta o espacio de tienda durante el Tronco o Caramelo. Su presencia apoya el evento y crea oportunidades para la conexión comunitaria. (Se generará un recibo fiscal por el costo total de la inscripción.)
Para negocios del vecindario directamente afectados por los incendios que desean instalar una tienda durante el Trunk or Treat. Nos sentimos honrados de proporcionar este espacio sin costo alguno, resaltando la resiliencia y renovación de nuestra comunidad.
