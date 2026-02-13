Veterans Support Services Inc

Organizado por

Veterans Support Services Inc

Acerca de este evento

<p>Lucha para Veteranos VSS #1 - Locura de Verano</p>

TBD

GRATIS- Solo para Veteranos
Gratuito

Los veteranos entran gratis. Por favor, traiga su identificación militar, DD214, o Tarjeta VA en el momento del evento para confirmar su boleto gratuito. Límite de 75 boletos disponibles

Admisión VIP
$50

Entrada prioritaria, asientos reservados, asientos en primera fila. Limitado a 40 asientos solamente.

Estudiantes- Veteranos Adicionales
$15

Los estudiantes deberán presentar su identificación de la universidad para confirmar la tarifa con descuento. Los veteranos que se perdieron la venta de boletos gratuitos pueden comprar boletos a este precio. Por favor, muestre su identificación militar, DD214, o tarjeta VA en el momento del evento para confirmar el precio con descuento.

Admisión General
$25

La admisión general está abierta al público, la comunidad y las familias.

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