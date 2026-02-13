<p>Lucha para Veteranos VSS #1 - Locura de Verano</p>

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Acerca de este evento
Los veteranos entran gratis. Por favor, traiga su identificación militar, DD214, o Tarjeta VA en el momento del evento para confirmar su boleto gratuito. Límite de 75 boletos disponibles
Entrada prioritaria, asientos reservados, asientos en primera fila. Limitado a 40 asientos solamente.
Los estudiantes deberán presentar su identificación de la universidad para confirmar la tarifa con descuento. Los veteranos que se perdieron la venta de boletos gratuitos pueden comprar boletos a este precio. Por favor, muestre su identificación militar, DD214, o tarjeta VA en el momento del evento para confirmar el precio con descuento.
La admisión general está abierta al público, la comunidad y las familias.
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