Wright City Elementary PTO's - Teacher Experience Auction

Puja inicial
🍎 ¡Almuerzo con la Directora! 🍎
¡Esta es tu oportunidad de cenar con la líder del grupo — Sra. Hickman misma! ¡Un estudiante afortunado disfrutará de un almuerzo especial uno a uno proporcionado por la Sra. Hickman en Wright City East Elementary. ¡Buena comida, gran conversación y una experiencia VIP que no olvidarás!
Puja inicial
🎓 ¡Almuerzo con el Dr. Marchetto! 🎓
Tómate un descanso de la multitud del comedor y disfruta de un almuerzo VIP con el Subdirector Dr. Marchetto de Wright City Elementary East. ¡Un estudiante afortunado tendrá una experiencia especial de almuerzo uno a uno llena de conversación divertida, risas y tal vez incluso algunos secretos escolares!
Puja inicial
🍔 ¡Almuerzo con la Sra. Ketcherside! 🍔
¿Listo para unas risas a la hora del almuerzo? Un afortunado estudiante de Wright City East Elementary disfrutará de un almuerzo uno a uno con la Sra. Ketcherside . Ya sea que quieran hablar de deportes, la escuela o los planes del fin de semana, ¡esta es tu oportunidad de pasar tiempo con tu maestra de una manera totalmente nueva!
Puja inicial
🍩 ¡Rosquillas con la Sra. Baker! 🍩
¡Comienza tu mañana de manera dulce! Un estudiante afortunado se unirá a la Maestra de Primer Grado Sra. Baker para un desayuno de rosquillas antes de la escuela — completo con sprinkles, sonrisas y mucha conversación divertida! ¡Es la forma perfecta de comenzar el día escolar con estilo delicioso!
Puja inicial
⚽ ¡Fútbol antes de clases con el Sr. Fox! ⚽
¡Prepárate para comenzar tu mañana—literalmente! Un afortunado estudiante se unirá al Maestro de primer grado Sr. Fox para disfrutar de un poco de diversión con fútbol antes de clases. ¡Calienta, muestra tus mejores movimientos y comienza el día con gran energía y aún mejor compañía!
Puja inicial
🍴✂️ ¡Almuerzo y manualidades con la Sra. Ison-Neely!
¡Pasa una tarde especial con la Maestra de primer grado Sra. Ison-Neely! ¡Disfruta del almuerzo y sé creativo con una divertida actividad de manualidades—perfecta para cualquier estudiante que busque tener un tiempo memorable con un maestro favorito.
¡Coloca tu oferta ahora para esta experiencia única!
Puja inicial
🎨 ¡Cita de juego antes de clases con la Sra. Pirkle! 🎨
¡Comienza tu mañana con sonrisas y diversión! Un afortunado estudiante se unirá a la Maestra de kindergarten Sra. Pirkle para una cita de juego antes de clases, llena de juegos, risas y un gran comienzo del día. ¡Es la forma perfecta de hacer las mañanas escolares extra especiales!
Puja inicial
🍩 ¡Donas con Ms. Espinoza! 🍩
¡Empieza tu mañana de forma dulce! Un afortunado estudiante se unirá a la Maestra de Primer Grado Ms. Espinoza para un desayuno de donas antes de la escuela — ¡completo con chispas, sonrisas y mucha conversación divertida! ¡Es la manera perfecta de comenzar el día escolar con estilo delicioso!
Puja inicial
¡Día de PJs a juego con la Sra. Morrow!
¡Prepárate para el día escolar más cómodo de todos! La maestra de kindergarten Sra. Morrow y un estudiante afortunado elegirán y usarán pijamas a juego para la escuela, ¡para un día lleno de diversión de gemelos con estilo! ¡Los pijamas están incluidos — todo lo que necesitas traer es tu mejor sonrisa y vibras acogedoras!
Puja inicial
🎨 ¡Maestro(a) de Arte durante tu tiempo de Specials con la Sra. Rinearson! 🎨
¡Prepárate para liberar a tu artista interior! Un estudiante afortunado tomará el papel de Maestro(a) de Arte durante su tiempo de Specials con la Sra. Rinearson . Te pondrás tu propio delantal, elegirás el proyecto de arte para toda la clase y ayudarás a dar vida a toda la creatividad. Pintura, pegamento, brillantina, imaginación — ¡tú tienes el mando!
Puja inicial
🍎✨ ¡Snacks Saludables y Tiempo de Manualidades con Nurse Autumn! (Solo East) ✨🍎
¡Prepárate para una tarde divertida y creativa con Nurse Autumn ! Los estudiantes disfrutarán de:
¡Esta es una experiencia única perfecta para cualquier estudiante que ame los snacks, la creatividad y pasar tiempo con Nurse Autumn!
Puja inicial
🍔 ¡Almuerzo con el Sr. Kohlfeld! 🍔
¿Listo para algunas risas en la hora del almuerzo? Un estudiante afortunado de Wright City West Elementary disfrutará de un almuerzo uno a uno con Sr. Kohlfeld! Ya sea que hables de deportes, escuela o planes de fin de semana, ¡esta es tu oportunidad de pasar tiempo con tu profesor de una manera completamente nueva!
Puja inicial
🎓 ¡Director por un Día con la Sra. Meadows! 🎓
¿Alguna vez te has preguntado cómo es estar al mando? Un estudiante afortunado recibirá la máxima experiencia: ¡ser Director por un Día en Wright City West Elementary! Pasa tiempo con la Sra. Meadows, ayuda a tomar decisiones importantes y descubre cómo es realmente dirigir la escuela. ¡No pierdas la oportunidad de liderar por un día!
Puja inicial
🍎Almuerzo y Risitas con la Sra. Kazanecki 🍎
¡Prepárate para un almuerzo especial — Almuerzo con la maestra de 2º grado, Sra. Kazanecki!
Un estudiante afortunado disfrutará de un almuerzo divertido y relajado con la Sra. K, lleno de risas, historias y momentos memorables. ¡No pierdas la oportunidad de vivir esta dulce experiencia!
Puja inicial
🏃♂️ ¡Entrenador por un Día con el Coach Hamilton! 🏃♀️
¡Esta es una oportunidad que no querrás perder! Un estudiante afortunado se pondrá en los grandes zapatos del entrenador de educación física por un día junto al Coach Hamilton en Wright City West Elementary. Dirige el calentamiento, elige un juego divertido y llama las jugadas: ¡es tu turno de dirigir la acción en el gimnasio!
Puja inicial
¡Toma de Control Power Pump con el Coach Hamilton!
¡Activa tu energía y prepárate para la acción! Un estudiante afortunado se unirá a Coach Hamilton para dirigir Power Pump durante un periodo de clase en Wright City West Elementary. Elige los movimientos, anima a la multitud y guía a tus compañeros en una sesión de fitness llena de energía que nunca olvidarán!
Puja inicial
🎨✨ ¡Manualidades Antes de Clases con la Sra. McRoy! ✨🎨
¡Comienza tu mañana con creatividad! Un estudiante afortunado se unirá a la Sra. McRoy antes de clases para una sesión especial de manualidades llena de imaginación, arte y diversión.
¡La manera perfecta de empezar el día: café para la Sra. McRoy, manualidades para tu peque!
¡Haz tu oferta ahora para tener la oportunidad de alegrar la mañana de tu estudiante con esta experiencia única!
Puja inicial
One lucky student and two friends will join Ms. Pritchard after school for an exclusive LEGO-building adventure!
They’ll get creative, collaborate on fun builds, and enjoy hands-on time designing their very own masterpieces.
It’s the perfect experience for kids who love imagination, teamwork, and—of course—LEGOs!
Puja inicial
Spend 30 minutes with Nurse Jess for a behind-the-scenes peek into the school nurse’s office!
Your student will:
A sweet, educational, and hands-on experience with everyone’s favorite nurse!
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!