Wrightslaw Entrenamiento en Educación Especial y Defensa

Marriot Melville Long Island (1350 Walt Whitman Rd

Melville, NY 11747)

General Admission- Padres / Proveedores de Servicios Basados en la Comunidad
$75

La cuota de inscripción incluye un desayuno ligero, almuerzo y refrigerios, un bolígrafo resaltador de Wrightslaw y tres libros de Wrightslaw: Wrightslaw: Ley de Educación Especial, 3ª ed., Wrightslaw: De las Emociones a la Defensa, 2ª ed., y Wrightslaw: Todo sobre los IEPs que se proporcionarán por la mañana del congreso.


Esa mañana, todos los asistentes recibirán un enlace a un subdirectorio protegido por contraseña para que puedan descargar esos tres libros en formato adobe.pdf.

General Admission- Profesionales
$125

La cuota de inscripción incluye un desayuno ligero, almuerzo y refrigerios, un bolígrafo resaltador de Wrightslaw y tres libros de Wrightslaw: Wrightslaw: Ley de Educación Especial, 3ª ed., Wrightslaw: De las Emociones a la Defensa, 2ª ed., y Wrightslaw: Todo sobre los IEPs que se proporcionarán por la mañana del congreso.


Esa mañana, todos los asistentes recibirán un enlace a un subdirectorio protegido por contraseña para que puedan descargar esos tres libros en formato adobe.pdf.



