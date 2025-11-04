Organizado por

Shady Lane Elementary School PTO

Acerca de este evento

"Anuncios del anuario"

Anuncio de Página Completa item
Anuncio de Página Completa
$85

Tienes una página entera para un mensaje e imágenes.


Por favor envía tu anuncio por correo electrónico. Si deseas que nuestro equipo cree uno para ti, simplemente envía tu mensaje junto con tus fotos.


Envía todos los anuncios a [email protected]

Anuncio de Media Página item
Anuncio de Media Página
$50

Tienes media página (formato vertical) para un mensaje e imagen.

Anuncio de Cuarto de Página item
Anuncio de Cuarto de Página
$25

Tienes un cuarto de página (formato vertical) para un mensaje e imagen.

¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!