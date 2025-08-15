AIC Family Violence Prevention Coalition

AIC Family Violence Prevention Coalition

YO NO ME FUI - Estreno Oficial Evento Fundraiser

5323 FL-7

Tamarac, FL 33319, USA

General Admission
Gratuito
Patrocinador Transformador
$10,000

Impacto significativo en la comunidad


• Logo prominente en todos los materiales

• Mención especial durante el evento

• 2 asientos VIP

• Mención en comunicados de prensa

• Entrevista en el evento

• Presencia en redes sociales

• Materiales promocionales

Patrocinador Comprometido
$5,000

Compromiso genuino con la causa


• Logo en materiales principales

• Mención durante el evento

• 2 asientos preferenciales

• Mención en comunicados de prensa

• Presencia en redes sociales

• Materiales promocionales

Patrocinador Solidario
$3,000

Solidaridad corporativa responsable


• Logo en el evento

• Mención durante el evento

• 2 boletos preferenciales

• Presencia en redes sociales

• Materiales promocionales

