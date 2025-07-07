<p>Pertenencias de Yohanna</p>

Mensual
Dar Económicamente: Por $10 al mes, puedes permitir que un usuario lea la Biblia y done el 100% de tus fondos donados a organizaciones benéficas verificadas: orfanatos, iglesias, misiones comunitarias, ayuda en desastres, y más.
Evangelismo Global al Servicio: Apoyas tanto la alfabetización bíblica como la ayuda compasiva de una sola vez.
Impacto Verificado, a Gran Escala: Todas las donaciones son rastreables y los usuarios eligen dónde van sus recompensas ganadas.
Anual
Sin expiración
Como miembro Platino, recibirás invitaciones exclusivas a nuestros eventos globales, incluidas cumbres de impacto virtuales, sesiones de estrategia entre bastidores y celebraciones en persona.
Tu opinión y voz importan—tendrás la oportunidad de ayudar a determinar qué misiones sin fines de lucro se priorizan a continuación.
Honraremos tu generosidad con reconocimiento en nuestras plataformas digitales y un agradecimiento personal y sincero de nuestro equipo.
$
¿Sabías que? ¡Recaudamos fondos con Zeffy para asegurar que el 100% de tu compra vaya a nuestra misión!