Tu taller de marca - Una serie de cumbres de creadores.

Você está pronto para aprender, mas ainda está descobrindo como equilibrar seu tempo, sua criatividade e seus próximos passos. Você não está tentando fazer tudo de uma vez — você apenas quer parar de girar em círculos e receber orientação real de alguém que já passou por isso.





Esse nível inclui:

✔️ Acesso total ao workshop ao vivo

✔️ Notas de sessão impressas para revisitar mais tarde

✔️ Espaço para observar, absorver e começar a mapear seu próximo movimento

✔️ Ideal se você está apenas começando ou deseja absorver as informações antes de se aprofundar