Your Business Workshop for the SOLOPRENEUR

Você está pronto para aprender, mas ainda está descobrindo como equilibrar seu tempo, sua criatividade e seus próximos passos. Você não está tentando fazer tudo de uma vez — você apenas quer parar de girar em círculos e receber orientação real de alguém que já passou por isso.
Esse nível inclui:
✔️ Acesso total ao workshop ao vivo
✔️ Notas de sessão impressas para revisitar mais tarde
✔️ Espaço para observar, absorver e começar a mapear seu próximo movimento
✔️ Ideal se você está apenas começando ou deseja absorver as informações antes de se aprofundar
Você está aqui. Você está se mostrando. E esse é o primeiro passo.
Você vem sonhando alto, mas agora é hora de estrutura, estratégia e apoio. Você quer mais do que dicas superficiais — você quer alguém para caminhar junto com você, ajudá-lo a planejar seu próximo movimento e cobrar isso de você.
Essa nível inclui:
✔️ Acesso total ao workshop ao vivo
✔️ Notas de sessão impressas
✔️ Livro Exclusivo: Volume 1 — Branding
→ Esse livro faz parte de uma Série de Estratégia para Criadores em andamento que se tornará um livro completo — e você está entrando pela base.
✔️ Sessão de coaching 1:1 de 30 minutos com RJ após o workshop
→ Feedback personalizado sobre sua marca, seus objetivos e seu plano
