The Kings Gardens Maui ( Ali'i Mala Maui )

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The Kings Gardens Maui ( Ali'i Mala Maui )

Acerca de este evento

Tu experiencia privada de cascada con clase magistral de chocolate—situada en el antiguo dosel de una jungla real.

0 Ulalena Loop

Haiku Hawaii 96708, You will get the Driving Details Once you book .

Su reservación privada 'VIP'
$2,850

Queda 1

Este es un boleto de grupo, incluye 12 boletos

Exclusividad y acceso VIP, programación intencionalmente curada:

• Limitado a 12 invitados por experiencia
• Invitados adicionales más de 12 pueden agregarse a través del enlace de contribución

hasta 12, si se necesitan más, contáctenos.

Admisión VIP para invitados adicionales
$285

Personas adicionales a agregarse a las reservaciones principales podemos agregar máximo. A solicitud es posible más.

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