Waccamaw Indian People

Organizado por

Waccamaw Indian People

Acerca de este evento

Youth Days Weekend April 2026

591 Bluewater Rd

Aynor, SC 29511, USA

Admisión general para el Día 1, Camping, Tal vez Día 2
$10

La admisión general es para niños que asisten al día 1 y acampan con una tienda traída de casa. No es necesario acampar; puedes irte y volver para el viaje en barco. Dos formularios de Responsabilidad General (Pueblo Indígena Waccamaw y Alianza de Ríos de Winyah) y un formulario de Autorización de Foto deberán ser firmados por los padres. Por favor, proporciona una dirección de correo electrónico precisa para que puedas llevar los formularios contigo.

Admisión solo para Canoa/Kayak
$10

Si solo puedes asistir el 21/9, a partir de las 8 AM, usa este boleto. Dos formularios de Responsabilidad General (Pueblo Indígena Waccamaw y Alianza de Ríos de Winyah) y un formulario de Autorización de Foto deberán ser firmados por los padres. Por favor, proporciona una dirección de correo electrónico precisa para que puedas llevar los formularios contigo. La Alianza de Ríos de Winyah proporcionará chalecos salvavidas a aquellos que los necesiten.

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