Youth Days Weekend April 2026

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Acerca de este evento
La admisión general es para niños que asisten al día 1 y acampan con una tienda traída de casa. No es necesario acampar; puedes irte y volver para el viaje en barco. Dos formularios de Responsabilidad General (Pueblo Indígena Waccamaw y Alianza de Ríos de Winyah) y un formulario de Autorización de Foto deberán ser firmados por los padres. Por favor, proporciona una dirección de correo electrónico precisa para que puedas llevar los formularios contigo.
Si solo puedes asistir el 21/9, a partir de las 8 AM, usa este boleto. Dos formularios de Responsabilidad General (Pueblo Indígena Waccamaw y Alianza de Ríos de Winyah) y un formulario de Autorización de Foto deberán ser firmados por los padres. Por favor, proporciona una dirección de correo electrónico precisa para que puedas llevar los formularios contigo. La Alianza de Ríos de Winyah proporcionará chalecos salvavidas a aquellos que los necesiten.
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