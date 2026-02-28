Youth Days Weekend April 2026

La admisión general es para niños que asisten al día 1 y acampan con una tienda traída de casa. No es necesario acampar; puedes irte y volver para el viaje en barco. Dos formularios de Responsabilidad General (Pueblo Indígena Waccamaw y Alianza de Ríos de Winyah) y un formulario de Autorización de Foto deberán ser firmados por los padres. Por favor, proporciona una dirección de correo electrónico precisa para que puedas llevar los formularios contigo.