Dubuque Unidos

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Acerca de este evento

Zumba Serie de Ritmo y Potencia

197 Main St

Dubuque, IA 52001, USA

Adulto
$15

Una clase de diversión, fitness y ritmos latinos!

Estudiante (con identificación escolar válida)
$10

Perfecto para estudiantes de preparatoria y universidad — ¡ven, baila y apoya una buena causa!

Familia - Un Adulto + Un Bebé
$15

¡Diversión con bebé en brazos! Bailen juntos y fortalezcan el vínculo mientras se mueven al ritmo de la música.

Familia- Un Adulto + Un Niño (6+)
$20
Este es un boleto de grupo, incluye 2 boletos

¡Una clase llena de diversión para padres e hijos bailando juntos!

Niño Adicional (6-16)
$3

¡Agrega bailarines pequeños adicionales a tu diversión de Zumba!

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