Zumba Serie de Ritmo y Potencia

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Acerca de este evento
Una clase de diversión, fitness y ritmos latinos!
Perfecto para estudiantes de preparatoria y universidad — ¡ven, baila y apoya una buena causa!
¡Diversión con bebé en brazos! Bailen juntos y fortalezcan el vínculo mientras se mueven al ritmo de la música.
¡Una clase llena de diversión para padres e hijos bailando juntos!
¡Agrega bailarines pequeños adicionales a tu diversión de Zumba!
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