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ADV MOTO ESTRIE organise des événements de moto pour rassembler les passionnés et soutenir des causes locales. Leur mission est de promouvoir la camaraderie et de lever des fonds pour la Fondation du CHUS, contribuant ainsi à des projets de santé en Estrie.
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mai 23, 12:00 AM UTC−4
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DEMI-24H : MOTO POUR LA CAUSE
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DEMI-24H : MOTO POUR LA CAUSE
août 22, 7:00 - 8:00 PM UTC−4
Cookshire-Eaton, QC J0B, Canada
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Commanditaire 2026: ADV Moto Estrie et DEMI-24H
Devenez commanditaire de l’année 2026 pour l'organisme ADV Moto Estrie et l'évènement DEMI‑24H 🏍️Votre contribution alimente directement notre mission : rassembler les amateurs d’aventure autour d'activités enrichissantes et promouvoir une conduite sécuritaire et responsable.Chaque commandite aide à organiser des rides encadrées, des ateliers mécaniques, des ateliers de préparation voyage et sécurité, ainsi qu’un DEMI‑24H mémorable 🌄Remplissez ce formulaire pour choisir le niveau de soutien qui vous convient et prendre la route avec notre communauté.MERCI Mille fois !L'équipe de ADV Moto [email protected]
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CHANDAIL - ADV Moto Estrie
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CHANDAIL - ADV Moto Estrie
Procure-toi le chandail ADV Moto Estrie 🏍️ et affiche fièrement ta passion pour l’aventure en moto. Chaque achat soutient notre mission : rassembler les riders de la région et encourager une conduite sécuritaire et responsable.Que ce soit pour une sortie en gravel, un atelier voyage ou mécanique avec nous ou un simple café entre passionné·e·s, ce chandail te suit partout. Merci de faire partie de la communauté ADV Moto Estrie. 🌄La couleur est unique (Charcoal), il te reste juste à choisir ta grandeur et la quantité pour placé ta commande.Détail du chandail : T-Shirt Unisex Pro-Lock - Performance - Manche LonguePolyester teinté dispersé cationique très résistantPropriétés de gestion de l'humiditéProtection UPF 50Jersey interlock 100 % polyester avec technologie Pro-Lock, 4 oz/yd² (US), 6,7 oz/L yd (CA)Résistant aux accrocsCoupe standardCol en tissuÉpaule roulée vers l'avant pour un ajustement et un confort amélioréManches longues ourléesDescription des grandeursA) Largeur de poitrinePosez le vêtement à plat et mesurez-le de gauche à droite au niveau de la poitrine, environ 2 cm sous les bras.B) LongueurPlacez l'extrémité du mètre ruban près du col, en haut du vêtement (au niveau de l'épaule la plus haute). Tirez le mètre ruban jusqu'à l'ourlet du bas.GrandeurLongueurLargeur de poitrineXS27 po18,5 poSM28 po20 poMD29 po21,5 poLG0 po23 poXL31 po24,5 po2XL32 po26 po3XL33 po27,5 po
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