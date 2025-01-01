Aide internationale pour l'enfance - Children's Care International
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Notre mission

L’AIPE lutte contre l’exploitation des enfants dans le monde tout en encourageant la population d’ici à développer son pouvoir d’action pour favoriser le respect des droits de tous les enfants.
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Soutien des garçons de la rue : La maison Sankalpam
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Soutien des garçons de la rue : La maison Sankalpam
L’AIPE et son partenaire mettent sur pied une maison d’hébergement pour garçons de la rue. Ces enfants, généralement âgés de 10 et 17 ans, sont orphelins. Leurs parents les ont abandonnés ou ils ont fui une situation de violence et/ou d’exploitation. L’itinérance prive ces jeunes du respect de leurs droits tels que des repas quotidiens, de l’eau potable, d’un logement décent et d’une éducation. Leur vulnérabilité augmente également les risques d’exploitation.
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En adhérant à l'Aide internationale pour l'enfance, vous affirmez votre volonté de lutter contre l'exploitation de 152 millions d'enfants à travers le monde. Devenir membre de l'AIPE, c'est aussi faire de la justice sociale une valeur prioritaire dans un monde d'inégalités. L'AIPE vous remercie de votre soutien et, avec ses partenaires locaux, va continuer à œuvrer à mettre fin à l'exploitation des enfants. En tant que membre de notre organisme, vous pourrez participer à notre assemblée générale annuelle et aux assemblées extraordinaires ainsi que recevoir des nouvelles, en primeur, toute l'année. Pour plus d'informations, contactez nous à [email protected]
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