Aide internationale pour l'enfance - Children's Care International

En adhérant à l'Aide internationale pour l'enfance, vous affirmez votre volonté de lutter contre l'exploitation de 152 millions d'enfants à travers le monde. Devenir membre de l'AIPE, c'est aussi faire de la justice sociale une valeur prioritaire dans un monde d'inégalités. L'AIPE vous remercie de votre soutien et, avec ses partenaires locaux, va continuer à œuvrer à mettre fin à l'exploitation des enfants. En tant que membre de notre organisme, vous pourrez participer à notre assemblée générale annuelle et aux assemblées extraordinaires ainsi que recevoir des nouvelles, en primeur, toute l'année. Pour plus d'informations, contactez nous à [email protected]