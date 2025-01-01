Aide internationale pour l'enfance - Children's Care International

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Soutien des garçons de la rue : La maison Sankalpam

L’AIPE et son partenaire mettent sur pied une maison d’hébergement pour garçons de la rue. Ces enfants, généralement âgés de 10 et 17 ans, sont orphelins. Leurs parents les ont abandonnés ou ils ont fui une situation de violence et/ou d’exploitation. L’itinérance prive ces jeunes du respect de leurs droits tels que des repas quotidiens, de l’eau potable, d’un logement décent et d’une éducation. Leur vulnérabilité augmente également les risques d’exploitation.