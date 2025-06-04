Alliance des Ukrainiens de Québec

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Notre mission

L'Alliance des Ukrainiens de Québec soutient les Ukrainiens en détresse, en collectant des fonds pour des orphelinats et en promouvant la culture ukrainienne. Leur mission est d'apporter solidarité et espoir aux enfants touchés par la guerre en Ukraine.
Événements
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Cours de la langue ukrainienne
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Cours de la langue ukrainienne
juin 3, 6:00 PM - août 5, 8:00 PM UTC−4
25 Av. du Couvent, Québec, QC G1E 6R9, Canada
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Boutique Alliance des Ukrainies de Québec
Bienvenue à la Boutique de l’Alliance des Ukrainiens de Québec 💙💛Chaque article que vous choisissez est bien plus qu’un simple achat : c’est un geste concret de solidarité.Vos achats soutiennent directement nos activités culturelles, communautaires et humanitaires ici, à Québec, tout en contribuant à l’aide envoyée en Ukraine pour les personnes touchées par la guerre.Porter nos couleurs, c’est affirmer votre soutien, préserver la culture ukrainienne et renforcer le pont entre nos deux nations.Merci de faire partie de cet élan de cœur. Ensemble, nous transformons chaque achat en action!
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