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Boutique Alliance des Ukrainies de Québec

Bienvenue à la Boutique de l’Alliance des Ukrainiens de Québec 💙💛Chaque article que vous choisissez est bien plus qu’un simple achat : c’est un geste concret de solidarité.Vos achats soutiennent directement nos activités culturelles, communautaires et humanitaires ici, à Québec, tout en contribuant à l’aide envoyée en Ukraine pour les personnes touchées par la guerre.Porter nos couleurs, c’est affirmer votre soutien, préserver la culture ukrainienne et renforcer le pont entre nos deux nations.Merci de faire partie de cet élan de cœur. Ensemble, nous transformons chaque achat en action!