Association Carrefour Famille Montcalm
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Notre mission
L'Association Carrefour Famille Montcalm soutient les familles de la région en offrant des services et des activités qui favorisent le bien-être et la solidarité communautaire. Ensemble, nous créons un environnement chaleureux et inclusif pour tous.
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16e tournoi de golf bénéfice ACFM
sept. 22, 9:30 - 8:30 PM UTC−4
1800 Chem. Nadeau, Saint-Liguori, QC J0K 2X0, Canada
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https://www.acfm-qc.com/
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