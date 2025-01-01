Association de la Fibromyalgie Région Montérégie
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Notre mission

L'Association de la Fibromyalgie Région Montérégie soutient les personnes atteintes de fibromyalgie en offrant des ressources, des groupes d'entraide et des programmes d'aide financière pour améliorer leur qualité de vie et sensibiliser le public à cette maladie.
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Grâce à votre générosité, les fonds recueillis serviront spécifiquement à financer notre programme « Du Fond du cœur ». L’objectif visé par ce programme est de venir en aide à certains de nos membres qui font face à une situation financière précaire les empêchant de s’inscrire à certaines de nos activités. Par ailleurs, en soutenant notre Association, vous contribuez également à sensibiliser le grand public à la fibromyalgie et à former des groupes d'entraide pour ceux qui se sentent isolés. Ensemble, faisons une différence pour ceux qui en ont besoin.Merci de votre soutien !
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https://www.fibromyalgiemonteregie.ca/

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