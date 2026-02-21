Association des Francophones de Nanaimo
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Notre mission
L'Association des Francophones de Nanaimo promeut la culture francophone à travers des événements communautaires, comme le Festival de la Sucre d'Érable, favorisant le partage, la convivialité et l'accès à la culture pour tous, francophones ou non.
Événements passés
Événements passés
Événement
🍁 Festival du Sucre d’Érable 🍁 à Nanaimo
févr. 20, 4:00 PM - févr. 22, 4:00 PM UTC−8
2300 Bowen Rd, Nanaimo, BC V9T 3K7, Canada
Notre site web
https://msfnanaimo.org/
Coordonnées
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