Association des proches de la personne atteinte de maladie mentale (APPAMM) - Drummond

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Notre mission

L'APPAMM soutient les proches de personnes atteintes de maladies mentales en brisant l'isolement, favorisant l'entraide, créant des activités ressourçantes et sensibilisant la communauté pour assurer un soutien durable et une vie meilleure.
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Brunch annuel de l'APPAMM-Drummond
Événement
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févr. 8, 9:00 - 12:00 PM UTC−5
1290 Bd Mercure, Drummondville, QC J2B 3M2, Canada
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https://www.appamm-drummond.org/

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