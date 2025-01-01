Adhésion

Devenir membre - Campagne d'adhésion 2025-2026

Devenez membre de l’AF2R et agissez pour la forêt et la biodiversité !Rejoignez notre communauté et contribuez activement à la protection des écosystèmes forestiers et à la lutte contre les changements climatiques. En tant que membre de l'Association forestière des deux rives (AF2R), vous soutenez des actions concrètes en éducation, en conservation et en verdissement pour assurer la gestion durable des arbres et des milieux naturels.En devenant membre, vous aurez l’opportunité de :🌿 Multiplier l’impact de nos actions sur le terrain et dans la communauté;🌿 Accéder à nos événements et ateliers gratuitement ou à tarif réduit; 🌿 Participer activement à la vie démocratique de l'AF2R en exerçant votre droit de vote lors de nos assemblées générales annuelles.🌿 Contribuer à l'avenir de l'association en accédant à des rôles au sein de notre conseil d’administration.Si vous êtes une organisation, profitez d’une visibilité exclusive pour vos actions, vos événements et vos offres d’emploi liés à l'arbre et à la forêt sur notre site web, dans notre infolettre ou sur nos réseaux sociaux.Passez à l’action dès aujourd’hui et devenez membre de l’AF2R ! Ensemble, faisons pousser des forêts d'espoir et de résilience. 🌲✨* Veuillez prendre note que la date de renouvellement des adhésions est harmonisée au 1er septembre de chaque année.