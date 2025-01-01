Association forestière des deux rives
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Association forestière des deux rives

Notre mission

L’Association forestière des deux rives est une organisation dédiée à la valorisation de l’arbre et des forêts. Par le biais de programmes innovants et d’initiatives communautaires en éducation, conservation et verdissement, nous visons à renforcer l’attachement aux forêts locales tout en promouvant des pratiques responsables qui assurent la santé et la pérennité de ces précieux écosystèmes pour les générations actuelles et futures.

Événements
Événements
Camp forêt des profs 2026
Événement
Camp forêt des profs 2026
août 12, 9:30 AM - août 14, 4:30 PM UTC−4
147 Rte de Duchesnay, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, QC G3N 0J3, Canada
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Autres façons de nous soutenir
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Devenez membre de l’AF2R et agissez pour la forêt et la biodiversité !Rejoignez notre communauté et contribuez activement à la protection des écosystèmes forestiers et à la lutte contre les changements climatiques. En tant que membre de l'Association forestière des deux rives (AF2R), vous soutenez des actions concrètes en éducation, en conservation et en verdissement pour assurer la gestion durable des arbres et des milieux naturels.En devenant membre, vous aurez l’opportunité de :🌿 Multiplier l’impact de nos actions sur le terrain et dans la communauté;🌿 Accéder à nos événements et ateliers gratuitement ou à tarif réduit; 🌿 Participer activement à la vie démocratique de l'AF2R en exerçant votre droit de vote lors de nos assemblées générales annuelles.🌿 Contribuer à l'avenir de l'association en accédant à des rôles au sein de notre conseil d’administration.Si vous êtes une organisation, profitez d’une visibilité exclusive pour vos actions, vos événements et vos offres d’emploi liés à l'arbre et à la forêt sur notre site web, dans notre infolettre ou sur nos réseaux sociaux.Passez à l’action dès aujourd’hui et devenez membre de l’AF2R ! Ensemble, faisons pousser des forêts d'espoir et de résilience. 🌲✨* Veuillez prendre note que la date de renouvellement des adhésions est harmonisée au 1er septembre de chaque année.
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Devenir bénévole
Une bonne façon de contribuer à la mission de l'Association forestière des deux rives (AF2R) est de s’impliquer à titre de bénévole. Au cours de l’année, l’Association organise ou participe à différentes activités en éducation, conservation et verdissement pour lesquelles toute aide bénévole est un atout fort important. Que vous ayez quelques heures à donner de façon ponctuelle ou plus de temps à offrir, que vous ayez ou non des compétences spécifiques, il nous fera plaisir de travailler à vos côtés!VOUS ÊTES INTÉRESSÉ?Veuillez remplir le formulaire suivant et nous ajouterons votre adresse courriel à notre liste de diffusion. Vous recevrez ainsi un courriel lorsque nous aurons des besoins à combler et vous pourrez choisir d’y répondre ou non en fonction de vos intérêts et de votre disponibilité. Nous pourrions aussi vous contacter directement si nous jugeons que vos champs d’intérêt et compétences semblent concorder avec l’un de nos besoins.Merci d'avance et au plaisir de travailler à vos côtés prochainement!
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