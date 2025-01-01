Association pour la défense des droits sociaux de Huntingdon

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Notre mission

L'Association pour la défense des droits sociaux de Huntingdon soutient les individus en offrant des services d'assistance administrative, des ateliers d'éducation populaire et en mobilisant la communauté pour défendre les droits sociaux et améliorer les conditions de vie.
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Devenez membre à l'ADDS et soyez soutenu à plusieurs niveau !Clinique d’impôt – Pour vous aider à bien déclarer vos revenus.Soutien personnalisé – Accompagnement dans vos démarches administratives et reconnaissance de vos droits.Aide aux formulaires – Un coup de main pour remplir vos documents et contacter les agences gouvernementales.Ateliers d’éducation populaire – Apprenez et échangez sur des sujets qui vous concernent.Mobilisations citoyennes – Faites entendre votre voix et agissez pour le changement.Comités citoyens – Engagez-vous pour des causes importantes (logement, handicap, etc.).Devenez membre pour seulement 10 $ et recevez de l'aide dès maintenant !
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