Bal du préclinique - Médecine 2026
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Notre mission
Le Bal du préclinique - Médecine 2026 soutient les étudiants en médecine en organisant des événements festifs, favorisant la cohésion et le financement de projets éducatifs pour améliorer leur formation et leur avenir professionnel.
Événements passés
Événements passés
Événement
Bal du préclinique - Médecine 2026
mai 1, 4:00 PM - mai 2, 11:00 AM UTC−4
40 Av. du Lac, Lac-Delage, QC G3C 5C4, Canada
Événement
Bal du préclinique 2026 - Billets +1
mai 1, 4:00 - 6:00 PM UTC−4
40 Av. du Lac, Lac-Delage, QC G3C 5C4, Canada
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https://www.instagram.com/balprecliniquemedecine2026/
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