Cabaret Jazz L'Entracte O.S.B.L.
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Notre mission

L'Entracte promeut la culture jazz à Montréal en créant un espace inclusif et accessible. Notre mission est de rassembler la communauté autour de la musique, favorisant l'unité et l'impact social à travers des expériences musicales de qualité.
Événements
Événements
Kulusé Souriant - Lancement d'album "Douvan" + Exposition Adeline Martiny
Événement
Kulusé Souriant - Lancement d'album "Douvan" + Exposition Adeline Martiny
mai 21 - mai 21 | 2 dates et heures
1112 Rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC H3B 1H4, Canada
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Martine Labbé Quartet
Événement
Martine Labbé Quartet
mai 22, 7:00 - 10:00 PM UTC−4
1112 Sainte-Catherine St. West, Montreal, QC H3B 1H4, Canada
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Auguste Quartet - Particules sonores
Événement
Auguste Quartet - Particules sonores
mai 23 - mai 23 | 2 dates et heures
1112 Rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC H3B 1H5, Canada
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Jam de L'Entracte! avec Ryan Bennett
Événement
Jam de L'Entracte! avec Ryan Bennett
mai 28, 8:30 PM - mai 29, 12:00 AM UTC−4
1112 Rue Sainte-Catherine O, Montréal, QC H3B 1H5, Canada
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Samuel Lechasseur Quartet
Événement
Samuel Lechasseur Quartet
mai 30, 7:00 - 11:00 PM UTC−4
1112 Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QC H3B 1H4, Canada
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