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Soutien au CALACS La Chrysalide

Votre don contribuera à offrir de l'aide et de l'accompagnement aux femmes et jeunes filles de 14 ans et plus, qui ont subi une agression à caractère sexuel, en plus de lutter contre la violence sexuelle par la prévention, le représentation et la formation.Nos services Aide directeÉcoute téléphonique pour obtenir de l'aide et des référencesSuivi Individuel pour aider à surmonter les conséquences liés aux agressions sexuelleGroupes de cheminent pour permettre d'échanger avec d'autres femmes ayant un vécu semblableSoutien aux proches: parents, ami(e)s, etc.Information et accompagnement dans les démarches médicales, juridiques et de défense de droitsPrévention et sensibilisationPour éliminer les préjuger entourant les agressions, promouvoir des rapports égalitaires entre hommes et femmes et favoriser des attitudes aidantes envers les victimes d'agression sexuelle.Ateliers et kiosques de sensibilisationFormations aux intervenant(e)sPrévention dans les écoles secondairesLutteComme moteur de changement politique et social, la lutte permet de dénoncer la violence à l'égard des femmes.Participation aux activités publiques de dénonciationsReprésentation auprès des instances décisionnellesConcertation avec les partenairesDéfense de droit des femmes et adolescentes