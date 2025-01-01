Campagne de lapins de Pâques pour l’équipe féminine U15PLSJQ de Longueuil

Campagne de lapins de Pâques pour l’équipe féminine U15PLSJQ de Longueuil

S'abonner

Notre mission

Soutenez l'équipe féminine U15PLSJQ de Longueuil en participant à notre campagne de financement de Pâques. Achetez du chocolat de ChocoDaisy pour encourager le soccer féminin et aider nos joueuses dans leur parcours sportif.
Autres façons de nous soutenir
Boutique
Campagne de financement de Pâques pour U15PLSJQ
🐣🌸⚽️ Encouragez le soccer au féminin! 💙💛🌸🐣Soutenez l’équipe U15 PLSJQ du CLS en vous procurant de délicieux chocolat de Pâques 🍫🐰🥚de l'excellente chocolaterie ChocoDaisy de Drummondville.🐣🌸Prise de commande jusqu'au 16 mars🚚 Livraison prévue entre le 28 mars et le 2 avril 🚚À noter que tout les chocolats sont soit au lait ou noir, mais que certains chocolats, nous n'avons simplement pas la photo en noir, juste se fier à la description, mais ne vous inquiétez pas, nous l'avons au lait ou en noir.Merci de soutenir nos joueuses dans leur parcours sportif 🐰🥚⚽️💙💛
Voir le shop

Notre site web

https://chocodaisy.ca/pages/campagne-de-financement-chocolat

Coordonnées

[email protected]
Réalisé avec