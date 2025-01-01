Campagne de lapins de Pâques pour l’équipe féminine U15PLSJQ de Longueuil

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Campagne de financement de Pâques pour U15PLSJQ

🐣🌸⚽️ Encouragez le soccer au féminin! 💙💛🌸🐣Soutenez l’équipe U15 PLSJQ du CLS en vous procurant de délicieux chocolat de Pâques 🍫🐰🥚de l'excellente chocolaterie ChocoDaisy de Drummondville.🐣🌸Prise de commande jusqu'au 16 mars🚚 Livraison prévue entre le 28 mars et le 2 avril 🚚À noter que tout les chocolats sont soit au lait ou noir, mais que certains chocolats, nous n'avons simplement pas la photo en noir, juste se fier à la description, mais ne vous inquiétez pas, nous l'avons au lait ou en noir.Merci de soutenir nos joueuses dans leur parcours sportif 🐰🥚⚽️💙💛