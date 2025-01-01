Centre D'action Benevole De Montcalm Ou Cab Montcalm

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Brique par Brique

Bâtissons ensemble le cœur de notre communautéLe Centre d'action bénévole Montcalm entame une nouvelle étape importante : sa relocalisation. Ce projet représente bien plus qu'un simple déménagement. C'est l'occasion de bâtir un nouveau lieu d'entraide, d'accueil et de solidarité pour toute notre communauté.Et pour y arriver… nous avons besoin de vous.🌟 Un projet porté par la communautéChaque geste compte. Chaque don est une fondation. Chaque personne fait la différence.Avec la campagne Brique par Brique, nous vous invitons à participer concrètement à la construction de notre nouveau chez-soi.🧱 Une brique à la foisPour 50 $, vous pouvez « acheter » une brique symbolique.✨ Chaque brique représente un geste de solidarité.✨ Chaque don contribue directement au projet de relocalisation.✨ Ensemble, nous érigerons un véritable mur de générosité, symbole de la force et de l'engagement de notre communauté.Ce nouveau lieu deviendra un espace encore plus accessible, chaleureux et adapté pour répondre aux besoins grandissants de la population.💛 Comment contribuer ?Plusieurs façons simples de participer :💻 En ligne : Faites votre don via notre plateforme sécurisée et partagez la campagne sur vos réseaux sociaux grâce à notre publication clé-en-main.🏢 En personne : Passez nous voir directement au CAB Montcalm ou contribuez dans les Familiprix participants du territoire.✉️ Par la poste : Envoyez votre contribution par courrier et devenez, vous aussi, bâtisseur de ce nouveau projet.🌈 Ensemble, on va plus loinChaque brique posée nous rapproche de notre objectif. Chaque contribution renforce le coeur de notre communauté.Merci de soutenir le projet de relocalisation du CAB Montcalm. Merci de bâtir avec nous. Brique par brique.