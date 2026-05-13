Centre d'amitié Autochtone de Lanaudière Inc.

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Notre mission

Le Centre d'amitié Autochtone de Lanaudière Inc. favorise l'inclusion et le bien-être des Autochtones par des activités culturelles, sociales et éducatives, renforçant les liens communautaires et célébrant la richesse des cultures autochtones.
Événements
Événements
Cuisine à la maison
Événement
Cuisine à la maison
mai 13 - juin 17 | 6 dates et heures
523 Bd Sainte-Anne, Joliette, QC J6E 5A3, Canada
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Cuisines collectives
Événement
Cuisines collectives
mars 11 - juin 17 | 5 dates et heures
523 Bd Sainte-Anne, Joliette, QC J6E 5A3, Canada
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Appel aux artisan·es | Waskapitan 2026
Événement
Appel aux artisan·es | Waskapitan 2026
juin 21, 3:00 - 10:00 PM UTC−4
140 Rue St Viateur, Joliette, QC J6E 2X7, Canada
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Atelier - Sensibilisation aux réalités des peuples autochtones en milieu urbain
Événement
Atelier - Sensibilisation aux réalités des peuples autochtones en milieu urbain
sept. 10 - mars 11 | 2 dates et heures
519 Bd Manseau, Joliette, QC J6E 3E3, Canada
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Autres façons de nous soutenir
Sensibilisation aux cultures et réalités autochtones - Atelier scolaire - Primaire et secondaire
Événement
Sensibilisation aux cultures et réalités autochtones - Atelier scolaire - Primaire et secondaire
Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière propose un atelier de sensibilisation visant à mieux faire connaître les cultures et les réalités autochtones d’aujourd’hui. À travers une approche interactive, les élèves sont invités à découvrir les Premiers Peuples, à échanger sur leurs perceptions et à déconstruire certains mythes et préjugés. L’atelier met de l’avant les cultures vivantes, les traditions, les valeurs ainsi que les réalités contemporaines des communautés autochtones, dans un climat respectueux et ouvert au dialogue.UNE FORMATION QUI PERMET DE• Sensibiliser aux cultures et réalités autochtones• Déconstruire les mythes et les stéréotypes• Favoriser l’ouverture et le respect• Encourager le dialogue interculturel• Découvrir les cultures autochtones d’aujourd’hui• Créer un espace d’échange sécurisant pour les élèvesÀ QUI S’ADRESSE CETTE FORMATIONCet atelier s’adresse aux élèves du primaire et du secondaire. Le contenu est adapté selon l’âge des participants afin d’offrir une expérience accessible, dynamique et pertinente. L’activité peut être offerte en classe ou en groupe, et s’intègre facilement aux objectifs pédagogiques liés à la citoyenneté, à la diversité culturelle et au vivre-ensemble.*Pour toute question, communiquez avec Emilie Boivin-Deroy, coordonnatrice générale du développement social :📧 [email protected] 📞 450 760-3865 poste 135
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Votre don soutient directement le mieux-être des personnes autochtones de Lanaudière : activités culturelles, accompagnement dans les services, espaces sécuritaires pour se rassembler et affirmer notre fierté.En contribuant, vous aidez le Centre d'amitié Autochtone de Lanaudière à offrir des ateliers, du soutien concret et des actions de sensibilisation qui rapprochent Autochtones et non-Autochtones. Merci de marcher à nos côtés.
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