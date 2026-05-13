Centre d'amitié Autochtone de Lanaudière Inc.

Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière propose un atelier de sensibilisation visant à mieux faire connaître les cultures et les réalités autochtones d’aujourd’hui. À travers une approche interactive, les élèves sont invités à découvrir les Premiers Peuples, à échanger sur leurs perceptions et à déconstruire certains mythes et préjugés. L’atelier met de l’avant les cultures vivantes, les traditions, les valeurs ainsi que les réalités contemporaines des communautés autochtones, dans un climat respectueux et ouvert au dialogue.UNE FORMATION QUI PERMET DE• Sensibiliser aux cultures et réalités autochtones• Déconstruire les mythes et les stéréotypes• Favoriser l’ouverture et le respect• Encourager le dialogue interculturel• Découvrir les cultures autochtones d’aujourd’hui• Créer un espace d’échange sécurisant pour les élèvesÀ QUI S’ADRESSE CETTE FORMATIONCet atelier s’adresse aux élèves du primaire et du secondaire. Le contenu est adapté selon l’âge des participants afin d’offrir une expérience accessible, dynamique et pertinente. L’activité peut être offerte en classe ou en groupe, et s’intègre facilement aux objectifs pédagogiques liés à la citoyenneté, à la diversité culturelle et au vivre-ensemble.*Pour toute question, communiquez avec Emilie Boivin-Deroy, coordonnatrice générale du développement social :📧 [email protected]
📞 450 760-3865 poste 135