Centre de Femmes Au Quatre-Temps
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Notre mission
Le Centre de Femmes Au Quatre-Temps soutient les femmes en situation de vulnérabilité à travers des services d'accompagnement, des activités communautaires et des événements éducatifs, favorisant l'autonomie et la solidarité entre les générations.
Événements passés
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Événement
Souper-conférence avec Émilia Castro
févr. 26, 4:00 - 8:00 PM UTC−5
176 1re Av S, Saint-Nazaire, QC G0W 2V0, Canada
Notre site web
https://www.au4temps.org/
Coordonnées
[email protected]
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